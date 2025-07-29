Об этом сообщили в Национальной полиции, передает 24 Канал. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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Что известно о стрельбе в Одесской области?

Конфликт в Одесской области произошел около 07:10. Один из мужчин выстрелил из охотничьего ружья в сторону машины, возле которой находилась группа людей.

По данным полиции, пострадавших нет. На месте работала следственно-оперативная группа – в результате проведенных первоочередных действий правоохранители изъяли охотничье ружье и предварительно шумовой пистолет, которые отправят на экспертизу.

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Сведения о происшествии уже внесли в Единый реестр досудебного следствия по статье о хулиганстве – грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, совершенном с применением огнестрельного оружия.

Напомним, вечером 21 июля в городе Васильков Обуховского района Киевской области также произошла стрельба. Неизвестный на улице выстрелил из оружия в сторону местного жителя, который находился в собственном автомобиле Range Rover. Следователи открыли уголовное производство за покушение на умышленное убийство и разыскивают нападавшего.