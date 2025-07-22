Мужчина получил огнестрельные ранения, его пришлось госпитализировать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области.

Смотрите также "Отметил" победу Усика: в Киеве задержали пьяного мужчину с оружием

Что известно о стрельбе на Киевщине?

По данным полиции, стрельба произошла 21 июля в 22:50 в городе Васильков Обуховского района Киевской области. На улице неизвестный выстрелил из оружия в сторону местного жителя, который находился в собственном авто Range Rover.

Следователи полиции начали уголовное производство за покушение на умышленное убийство. Сейчас правоохранители разыскивают нападавшего.

Отметим, что ранее стрельба произошла в Киеве. Там полицейские задержали иностранца, который утром 8 июля на Троещине расстрелял предпринимателя в собственном авто. После преступления он сбежал, но злоумышленника удалось найти в Одессе.

Следователи сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве, совершенном по заказу. Мужчина будет находиться под стражей. Ему грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование продолжается.