В американском городе Вирджиния-Бич в ночь на 27 марта произошло сразу несколько инцидентов со стрельбой. В результате погибли 2 человека, еще 8 – пострадали.

В США в последнее время в разных уголках страны фиксируют много инцидентов, связанных со стрельбой.

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Что произошло в Вирджинии

В ночь на 27 марта в городе Вирджиния-Бич стреляли сразу в нескольких местах.

В результате инцидентов 2 человека погибли, еще 8 – получили ранения.

Первая стрельба произошла между 20-й улицей и Атлантик авеню, которые расположены вблизи побережья океана.

Одним из погибших является стрелок, оказавший сопротивление полицейским, прибывшим на место стрельбы.

является стрелок, оказавший сопротивление полицейским, прибывшим на место стрельбы. Второй человек погиб во время третьего инцидента. Кроме того, пострадал один из офицеров полиции – мужчину сбил автомобиль.

Вы можете видеть, что у нас произошло несколько хаотичных инцидентов, очень хаотичная ночь в Вирджиния-Бич. Много разных криминальных сцен,

– отметили правоохранители.

Пока неизвестны мотивы этих инцидентов и детали о причастных.

Обратите внимание! Ранее в магазине King Soopers на юге города Боулдер в штате Колорадо, тоже произошла стрельба. В результате ужасного инцидента погибли 10 человек.

Стрельба в Вирджинии: смотрите видео

Massive police scene at the #VirginiaBeach oceanfront. Overheard a police officer say, “this is bad.” I am currently waiting for an official release from police. #13NewsNow pic.twitter.com/U4f7e5m82E — Ali Weatherton 13News Now (@13AliWeatherton) March 27, 2021

Несколько инцидентов со стрельбой произошли в Вирджинии-Бич: смотрите карту