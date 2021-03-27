Ночь жестокости в Вирджинии: в результате стрельбы погибли 2 человека, много раненых
В американском городе Вирджиния-Бич в ночь на 27 марта произошло сразу несколько инцидентов со стрельбой. В результате погибли 2 человека, еще 8 – пострадали.
Источник:CNN
В США в последнее время в разных уголках страны фиксируют много инцидентов, связанных со стрельбой.
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Что произошло в Вирджинии
- В ночь на 27 марта в городе Вирджиния-Бич стреляли сразу в нескольких местах.
- В результате инцидентов 2 человека погибли, еще 8 – получили ранения.
- Первая стрельба произошла между 20-й улицей и Атлантик авеню, которые расположены вблизи побережья океана.
- Одним из погибших является стрелок, оказавший сопротивление полицейским, прибывшим на место стрельбы.
- Второй человек погиб во время третьего инцидента. Кроме того, пострадал один из офицеров полиции – мужчину сбил автомобиль.
Вы можете видеть, что у нас произошло несколько хаотичных инцидентов, очень хаотичная ночь в Вирджиния-Бич. Много разных криминальных сцен,
– отметили правоохранители.
Пока неизвестны мотивы этих инцидентов и детали о причастных.
Стрельба в Вирджинии: смотрите видео
Несколько инцидентов со стрельбой произошли в Вирджинии-Бич: смотрите карту
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