Утром 6 апреля задержали двух военных, которые закрылись в купе и устроили стрельбу в поезде. Пассажиров поезда сразу эвакуировали. Полиция раскрыла новую информацию об инциденте.

В результате инцидента никто не пострадал. Полиция провела специальную операцию "Гром". Подробнее Стреляли из табельного оружия: с поезда Константиновка – Киев сняли двух военных Информация следствия об инциденте После сообщения о стрельбе место происшествия сразу заблокировали, а пассажиров эвакуировали. Начальник харьковской полиции Андрей Рубель решил привлечь к операции спецназовцев КОРД. Когда те прибыли, злоумышленники забаррикадировались в купе и угрожали, что в случае штурма откроют огонь на поражение. Новость дополняется