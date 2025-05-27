Об этом во вторник, 27 мая, сообщили правоохранители, передает AP, пишет 24 Канал.

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Стрельба в Боснии

Инцидент произошел вечером в понедельник, 26 мая, возле лагеря в селе Блажуй, на окраине Сараево. Правоохранители провели обыск лагеря и задержали нескольких подозреваемых.

В результате стрельбы получили ранения 6 человек, 5 из которых получили серьезные ранения.

Боснийские СМИ указывают, что стрельба, вероятно, произошла после конфликта между конкурирующими контрабандистами, которые перевозили группы мигрантов из Афганистана и Пакистана. Согласно сообщениям, двое из раненых находятся в критическом состоянии.

Мигранты, которые следуют так называемым Балканским сухопутным маршрутом, чтобы добраться до Западной Европы, часто пользуются услугами контрабандистов, чтобы нелегально попасть в Хорватию. В течение последних нескольких лет количество людей, которые пересекают Балканы, уменьшилось после пика в 2015 – 2016 годах, когда через регион прошли сотни тысяч мигрантов.