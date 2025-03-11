Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на патрульную полицию Киева. Видео с погоней возле станции метро "Черниговская" публиковали в социальных сетях.

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Разборки со стрельбой в Киеве

Днем 11 марта в сети появились видео, на котором видно погоню патрульного полицейского за автомобилем Mercedes. Водитель не останавливался, поэтому полицейскому пришлось стать перед машиной, чтобы помешать движению авто. Водитель все равно отказывался выполнять приказы полиции, из-за чего между ними началась стычка. В дальнейшем правоохранителям пришлось применить оружие, чтобы остановить водителя. От их действий никто не пострадал.

Возле станции метро "Черниговская" произошла стычка между патрульным и водителем: смотрите видео

Как объясняют в столичной полиции, во время патрулирования в Днепровском районе инспекторы обнаружили, что водитель этого авто нарушил ПДД. Его остановили для проверки документов, но мужчина вел себя агрессивно. Он пытался совершить наезд на сотрудников полиции, а затем уехал с места.

Погоня полиции за автомобилем в Киеве: видео

Чтобы остановить машину, инспектор совершил один выстрел в направлении авто, однако водитель все равно продолжил движение. Полиция подала нарушителя в розыск.

Напомним, ранее стрельба во время задержания нарушителя произошла в Харькове. Работники ТЦК вместе с полицией пытались остановить водителя, который нарушил ПДД. Когда мужчина убегал от правоохранителей через дворы, сотрудник ТЦК и СП применил оружие. К счастью, тогда никто не пострадал.