В Житомире мужчина застрелил бывшую жену и покончил с собой

В Житомире во вторник, 17 июня, на улице произошла стрельба. Мужчина застрелил свою бывшую жену, после чего покончил с собой.

Инцидент произошел на улице Рихтера. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УП, Общественное и Житомир.info.

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Что известно о стрельбе в Житомире

В Житомире возле одного из местных кафе на улице Святослава Рихтера произошла стрельба с погибшими. По словам очевидцев, было слышно 4 выстрела. Они рассказали о двух погибших – женщину, которая находилась в авто и мужчину, который был на улице.

В результате движение по улице от перекрестка с улицей Ивана Кочерги и до Ивана Франко временно ограничено. В комментарии Общественному пресофицерка полиции Житомирской области Иванна Силецкая сказала, что месте работает следственно-оперативная группа.

Пресс-служба полиции рассказала в комментарии УП, что сообщение о стрельбе поступило в милицию около 16:00. Предварительно, 63-летний мужчина подошел к машине Peugeot, в которой находилась его бывшая 26-летняя жена.

Согласно обнародованной информации, он несколько раз выстрелил в нее, после чего застрелился. По данным источников Житомир.info, что погибшим является бывший боец батальона "Айдар", юрист Александр Федосюк с позывным "Бех".

Напомним, в пятницу, 30 мая, рядом с супермаркетом в Житомире прогремел взрыв. Оказалось, что неизвестный мужчина бросил гранату в толпу и убежал. Шесть человек в возрасте от 22 до 42 лет получили телесные повреждения и были госпитализированы.