Стрельба и автопогоня: Бумбокс и O. Torvald презентовали эффектное видео на совместную песню

Популярные украинские группы Бумбокс и O. Torvald презентовали клип на песню "Вечер в Рио". Несмотря на романтическое название трека видео получилось в стиле боевика.

Сторонники групп Бумбокс и O. Torvald наслаждаются новой совместной работой музыкантов, ведь в сети появился долгожданный клип на песню "Вечер в Рио". И не менее увлекательной была история создания самого трека.

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Лето 2014 года O. Torvald работают над материалом, который позже станет альбомом “Ты Есть”. Во время одной из сессий, Андрей Хлывнюк, который выступает в этом альбоме в разных ипостасях, заходит в студийную комнату и говорит: “Ну, что вы сейчас играли? Я знаю, что делать дальше”. Так появилась поп-рок-хит-песня “Вечер в Рио”,

– рассказали представители музыкантов.

По совету продюсера Алексея Согомонова группы отложили премьеру песни до 2017 года. Позже трек вошел в альбомы Бумбокса "Голый Король" и O. Torvald "Бисайди". Уже через год музыканты создали совместный клип, который экранизировал режиссер Никита Квасников, выбрав сценарий боевика.

Допис, поширений Jenia Galich (@jenia_galich) 31 Лип 2018 р. о 10:04 PDT

Для съемок клипа пригласили актрису Анну Рикунову, ибо "на ослепительную красоту Галича и мудрое лицо Хлывнюка зрители долго не станут смотреть". Девушка села за руль дорогого авто и начала погоню за музыкантами, прекрасно справившись с ролью женщины в истерике. Драматический сюжет ярко подчеркнул зажигательные ритмы "Вечер в Рио".

Смотрите видео клип групп Бумбокс и O. Torvald "Вечер в Рио":