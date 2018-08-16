Стрельба на дороге в Киеве: мотоциклист выпустил в водителя маршрутки 10 пуль

Мотоциклист во время ссоры с водителем маршрутки в Киеве выпустил около 10 пуль в сторону мужчины. Водителя автобуса в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Ранее 24 канал сообщал о том, что 16 августа на одной из столичных улиц возник конфликт между водителем маршрутки и мотоциклистом, который перерос в стрельбу.

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Появились новые подробности этого инцидента. Так, в Facebook-сообществе "dtp.kiev.ua" информируют, что в результате стрельбы пострадал водитель автобуса №47, его госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии.

Стрелок-мотоциклист выпустил в него не менее 10 пуль из травматического оружия.

Инцидент случился в 13:30 на улице Щербаковского в Шевченковском районе Киева. Автобус и мотоцикл повлекли ДТП, уже после аварии между двумя водителями транспортных средств завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку, а дальше – в стрельбу.

В полиции информируют, что по факту драки со стрельбой возбуждено уголовное производство. Стрелка задержали. Согласно санкции инкриминируемой статьи (хулиганство), ему грозит до семи лет лишения свободы.