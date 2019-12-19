Стрельба на Лубянке в Москве: одного нападающего убили, место готовят к штурму

Вечером 19 декабря у здания ФСБ РФ на Лубянке в Москве прозвучал ряд выстрелов. В результате вооруженного нападения погиб по меньшей мере 1 человек, еще 2 человек пострадали. Сейчас российские спецслужбы сообщают про то, что стрелка ликвидировали.

Впрочем, российские телеграм-каналы Mash и Baza информируют о 3 нападающих. Там отмечают: еще один стрелок забарикадировался на стоянке, расположенной рядом. Оттуда он отстреливается. Судьба еще одного – неизвестна.

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Кроме того, сообщается о том, что правоохранители готовятся к штурму места, где скрывается один из злоумышленников.

Вероятный стрелок прячется за колоннами, а впоследствии лежит на земле: видео

Также известно, что на место событий направили много сотрудников МЧС, им сообщают, что там возник пожар.

Неизвестного пострадавшего забирают с места стрельбы: видео