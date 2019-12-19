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      Стрельба на Лубянке в Москве: одного нападающего убили, место готовят к штурму

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      Стрельба на московской Лубянке / Baza

      Вечером 19 декабря у здания ФСБ РФ на Лубянке в Москве прозвучал ряд выстрелов. В результате вооруженного нападения погиб по меньшей мере 1 человек, еще 2 человек пострадали. Сейчас российские спецслужбы сообщают про то, что стрелка ликвидировали.

      Впрочем, российские телеграм-каналы Mash и Baza информируют о 3 нападающих. Там отмечают: еще один стрелок забарикадировался на стоянке, расположенной рядом. Оттуда он отстреливается. Судьба еще одного – неизвестна.

      Важно! Стрельба в центре Москвы у ФСБ: есть погибшие

      Кроме того, сообщается о том, что правоохранители готовятся к штурму места, где скрывается один из злоумышленников.

      Вероятный стрелок прячется за колоннами, а впоследствии лежит на земле: видео

      Также известно, что на место событий направили много сотрудников МЧС, им сообщают, что там возник пожар.

      Неизвестного пострадавшего забирают с места стрельбы: видео

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: ФСБ Новости России Стрельба Стрельба в Москве возле ФСБ
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