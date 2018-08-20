Стрельба в центре Харькова: один полицейский погиб, есть раненые

Ночью в понедельник, 20 августа, в помещение городского совета Харькова ворвался неизвестный мужчина и открыл стрельбу во время которой ранил охранника и патрульного работника полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харькова.

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Мужчина открыл огонь по полицейским и ранил одного из стражей порядка. Патрульные применили табельное оружие и обезвредили злоумышленника. От полученного огнестрельного ранения патрульный скончался в больнице,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщение о стрельбе в центре города поступило около 00:37. По указанному адресу отправился наряд патрульной службы.

В полиции сообщили, что ранен охранник сейчас находится в больнице. Правоохранители устанавливают личность мужчины, что начал стрельбу возле городского совета Харькова.

Издание "Харків.Live" сообщило, что, по заявлениям очевидцев, перед тем, как попасть в помещение городского совета мужчина сделал около десяти выстрелов в дверь здания и ранил охранника.

Впоследствии преступник был убит на улице.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции и эксперты-криминалисты.

По данному факту открыли уголовные производства по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) и статье 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите видео: В центре Харькова неизвестный открыл стрельбу