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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Стрельба в центре Киева: пострадавший скончался, появились детали о стрелке

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Участниками стрельбы 3 июля в центре Киева на улице Антоновича рядом с рестораном "Долма" были два иностранца. Один мужчина шел по улице, а другой совершил около 5 выстрелов, целясь первом сначала в спину, а затем – в живот.

Об этом сообщает "Обозреватель".

24 канал сообщал, что 3 июля в центре Киева неизвестный устроил стрельбу, в результате чего один человек был госпитализирован.

"Огнестрельное ранение в живот. Пострадавший – иностранец", – сообщил источник.

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По словам очевидцев, злоумышленника, открывшего огонь, испугала женщина, которая начала кричать. Также на ступеньках видно лужу крови. На месте происшествия очевидцы насчитали 8 отстрелянных гильз.

По информации издания, стрелком является кавказец ростом 175 сантиметров в темной одежде, белых кроссовках и черной кепке. С места происшествия мужчина скрылся на автомобиле. По данным полиции возраст злоумышленника составляет 30-35 лет и при он себе имеет огнестрельное оружие.

Полиция объявила в Голосеевском районе около 17:30 оперативный план "Сирена".

В дежурную часть столичной полиции поступила информация о смерти потерпевшего. Личность потерпевшего установлена, он – 1988 года рождения,
– сообщили в полиции.

В сети также опубликована видеозапись, сделанная на месте происшествия. На кадрах видно, как рядом с парком Марии Зеньковецкой в ​​Голосеевском районе находятся несколько полицейских автомобилей и много правоохранителей.

Смотрите видео из Киева, где произошла стрельба:

 

Теги: Полиция Новости Украины Криминальные новости Фотоновости Новости Киева Жертвы Расследования
Источник: 24 Канал
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