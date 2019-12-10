Известно, есть ли украинцы среди жертв стрельбы в Чехии

В больнице чешского города Острава произошла стрельба, погибли 7 человек. Среди жертв украинцев не было.

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис сообщил, что граждан Украины среди пострадавших и погибших нет.

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За попередньою інформацією громадян України серед загиблих і постраждалих немає — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) 10 декабря 2019 г.

Стрельба произошла около 7:00 в травматологической поликлинике. Некоторые пациенты находятся в операционной. Территория больницы пока закрыта.

Полиция разыскивала вероятного нападавшего – мужчину ростом 180 сантиментов в красной куртке. Впоследствии правоохранители отследили авто нападавшего и сообщили, что он выстрелил себе в голову.

Известно о 7 погибших, еще 2 – в тяжелом состоянии.



На месте происшествия работает полиция / Фото: independent.co.uk