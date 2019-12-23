Стрельба в Гидропарке Киева: убили киевского предпринимателя Бахвалова – СМИ

Мужчиной, который умер от огнестрельного ранения, полученного в Гидропарке, оказался житель Киева – предприниматель Бахвалов, 1978 года рождения.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на собственные источники.

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Что известно о стрельбе в Гидропарке Киева

Неизвестный мужчина ранил из огнестрельного оружия водителя автомобиля Toyоta, а затем скрылся с места происшествия на другом автомобиле. Пострадавшему оказывали медицинскую помощь, однако от полученных огнестрельных ранений он скончался.

Оружие, из которого стреляли, не установлено. На месте происшествия обнаружены четыре гильзы от патронов калибра 9 мм.

Автомобиль преступника найден сожженным на одной из улиц Днепровского района столицы.

Полицейские объявили спецоперацию по поиску злоумышленника. Сейчас они устанавливают все обстоятельства и общаются с вероятными свидетелями. Объявлен план "Сирена".