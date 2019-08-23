Стрельба в Голосеевском районе Киева: "Лешего" взяли под стражу

Голосеевский райсуд столицы взял под стражу основателя частной охранной фирмы "Варта 1" Сергея Лещенко по прозвищу "Леший". Кроме него в тюрьму загремел еще один подозреваемый в резонансной стрельбе - Акбар Магниев.

Обеих арестовали на 2 месяца с правом внесения залога в размере 153 687 гривен, передает "Громадское".

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По данным следствия, в ночь с 19 на 20 августа представители "Муниципальной охраны" патрулировали Голосеевский парк, однако впоследствии между ними и группой Сергея Лещенко произошел конфликт.

Суд арештував двох фігурантів стрілянини біля метро Голосіївська у Києві. Один з них — засновник охоронної фірми «Варта 1» Сергій Лєщенко. Групу його людей ми помічали біля ДБР під час допиту Порошенка та на 94 окрузі Кононенка-Дубінського під час парламентських виборів pic.twitter.com/pr2ApdtYBu — Hromadske.UA (@HromadskeUA) August 22, 2019

Обе охранные фирмы были вооружены. "Муниципальная стража" имела штатное оружие, тогда как группа "Лешего" – ножи и пневматическое оружие. В результате столкновения 3 представителей "Муниципальной охраны" получили ранения.

Во время заседания в зале суда и возле его здания дежурили около сотни представителей "Муниципальной охраны".

Что еще известно о стрельбе в Голосеевском парке?

Она произошла во время планового обхода сотрудников "Муниципальной охраны". Они заметили группу подозрительных лиц в черной униформе, которые что-то между собой громко обсуждали. Когда же муниципальные охранники попытались выяснить, в чем дело, мужчины в форме начали их оскорблять, используя ненормативную лексику.

"Муниципальная охрана" об инциденте сообщила дежурному и руководству. Последние, в свою очередь, сами отправились на место инцидента и отправили туда два дежурных экипажа группы быстрого реагирования (ГБР).

Когда же они прибыли, то начали выяснять все обстоятельства конфликта с мужчинами в форме. Однако, последние совершили нападение на представителей "Муниципальной охраны" и открыли стрельбу из огнестрельного оружия.

Более об инциденте – читайте здесь.