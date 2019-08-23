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      Стрельба в Голосеевском районе Киева: "Лешего" взяли под стражу

      98 Читати новину українською
      Сергей Лещенко "Леший"
      Сергей Лещенко "Леший" / Громадское

      Голосеевский райсуд столицы взял под стражу основателя частной охранной фирмы "Варта 1" Сергея Лещенко по прозвищу "Леший". Кроме него в тюрьму загремел еще один подозреваемый в резонансной стрельбе - Акбар Магниев.

      Обеих арестовали на 2 месяца с правом внесения залога в размере 153 687 гривен, передает "Громадское".

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      По данным следствия, в ночь с 19 на 20 августа представители "Муниципальной охраны" патрулировали Голосеевский парк, однако впоследствии между ними и группой Сергея Лещенко произошел конфликт.

      Обе охранные фирмы были вооружены. "Муниципальная стража" имела штатное оружие, тогда как группа "Лешего" – ножи и пневматическое оружие. В результате столкновения 3 представителей "Муниципальной охраны" получили ранения.

      Во время заседания в зале суда и возле его здания дежурили около сотни представителей "Муниципальной охраны".

      Что еще известно о стрельбе в Голосеевском парке?

      • Она произошла во время планового обхода сотрудников "Муниципальной охраны". Они заметили группу подозрительных лиц в черной униформе, которые что-то между собой громко обсуждали. Когда же муниципальные охранники попытались выяснить, в чем дело, мужчины в форме начали их оскорблять, используя ненормативную лексику.
      • "Муниципальная охрана" об инциденте сообщила дежурному и руководству. Последние, в свою очередь, сами отправились на место инцидента и отправили туда два дежурных экипажа группы быстрого реагирования (ГБР).
      • Когда же они прибыли, то начали выяснять все обстоятельства конфликта с мужчинами в форме. Однако, последние совершили нападение на представителей "Муниципальной охраны" и открыли стрельбу из огнестрельного оружия.

      Более об инциденте – читайте здесь.

      blog_ava
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      Теги: Постраждалі Стрельба Криминальные новости Новости Киева
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