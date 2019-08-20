Стрельба в Голосеевском районе Киева: кого обвиняют в нападении и кто пострадал

Участниками стрельбы в Голосеевском районе Киева были охранники – представители "Муниципальной охраны" и частной охранной фирмы. Собственно последних считают виновниками инцидента. Известно, что в результате два человека получили серьезные ранения. Также правоохранители в ближайшее время должны задержать минимум 5 человек.

Ночью 20 августа в Голосеевском районе Киева произошла стрельба. Этому предшествовал конфликт между двумя группами неизвестных. В результате по меньшей мере два человека получили огнестрельные ранения и их госпитализировали. Кроме того, одного из них ранили ножом.

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СМИ пишут, что среди участников инцидента были сотрудники службы охраны. Впоследствии в полиции уточнили, что конфликт произошел между представителями "Муниципальной охраны" и частной охранной фирмы. Кроме того, правоохранители в рамках розыскных мероприятий выяснили имена нескольких злоумышленников, сейчас они решают вопрос о задержании пятерых из них. К делу уже приобщились их адвокаты.

Все эти пять активных участников стрельбы имеют телесные повреждения, поэтому им оказывают всю необходимую помощь. Следственные действия продолжаются, в частности обыски. По словам правоохранителей, вполне вероятно, после установления всех обстоятельств инцидента он получит дополнительную квалификацию. Пока же открыто уголовное производство по статье о хулиганстве. Если вину виновников стрельбы докажут, им грозит лишение свободы до семи лет.

Что еще известно о стрельбе в Голосеевском районе Киева

Как рассказал руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный, стрельба произошла в Голосеевском парке. Здесь во время планового обхода сотрудники "Муниципальной охраны" заметили группу подозрительных лиц в черной униформе, которые что-то между собой громко обсуждали. Когда же муниципальные охранники попытались выяснить, в чем дело, мужчины в форме начали их оскорблять, используя ненормативную лексику.

По словам Загуменного, согласно инструкциям, "Муниципальная охрана" об инциденте сообщила дежурному и руководству. Последние, со своей стороны, сами отправились на место инцидента и отправили туда два дежурных экипажа группы быстрого реагирования (ГБР).

Когда же они прибыли, то начали выяснять все обстоятельства конфликта с мужчинами в форме. Однако, последние совершили нападение на представителей "Муниципальной охраны" и открыли стрельбу из огнестрельного оружия. Также злоумышленники попали пулей в боковое стекло одной из патрульных машин ГБР, в результате чего ее водитель получил ранения головы и его срочно отвезли в Киевскую клиническую больницу. К слову, попадали в потерпевшего на той же машине, в которую попали злоумышленники. Также ножевое ранение бедра получил охранник дежурного наряда.

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Загуменный добавляет, что позже "Муниципальная охрана" дала полици всю необходимую информацию. Хотя правоохранителям и удалось в итоге выйти на пятерых нападавших, однако остальные убежали с места происшествия на нескольких автомобилях, и пока неизвестно, где они находятся.

Похожее событие недавно произошло в Черновцах, однако, кто участвовал в конфликте, неизвестно, есть только информация, что участниками столкновения были 5 человек. В результате в больницу с ножевыми ранениями попали двое человек, одному из них медики не сумели спасти жизнь. Также, по словам правоохранителей, незначительные телесные повреждения получили еще двое мужчин.