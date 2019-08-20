19:45
20 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Флешмоб о сексе с Лукашенко. Беспилотный катафалк в РФ
      Вєсті Кремля
      21:26, 19 августа
      Вести. UA: Провальный мастер-класс от "Слуги народа". Дочь Добкина хочет в политику
      Вєсті.UA
      19:51, 19 августа
      Почему новые вагоны "Укрзализныци" простаивают на заводе и куда исчезли деньги: расследование
      ЦРУ
      09:00, 16 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Стрельба в Голосеевском районе Киева: кого обвиняют в нападении и кто пострадал

      303 Читати новину українською
      Стрельба в Голосеевском районе 20 августа 2019 – кто пострадал
      Место стрельбы в Голосеевском районе Киева / "Информатор"

      Участниками стрельбы в Голосеевском районе Киева были охранники – представители "Муниципальной охраны" и частной охранной фирмы. Собственно последних считают виновниками инцидента. Известно, что в результате два человека получили серьезные ранения. Также правоохранители в ближайшее время должны задержать минимум 5 человек.

      Ночью 20 августа в Голосеевском районе Киева произошла стрельба. Этому предшествовал конфликт между двумя группами неизвестных. В результате по меньшей мере два человека получили огнестрельные ранения и их госпитализировали. Кроме того, одного из них ранили ножом.

      Обратите внимание! Мужчину и женщину расстреляли возле пляжа в Чернигове: потом злоумышленники поехали грабить других

      СМИ пишут, что среди участников инцидента были сотрудники службы охраны. Впоследствии в полиции уточнили, что конфликт произошел между представителями "Муниципальной охраны" и частной охранной фирмы. Кроме того, правоохранители в рамках розыскных мероприятий выяснили имена нескольких злоумышленников, сейчас они решают вопрос о задержании пятерых из них. К делу уже приобщились их адвокаты.

      Все эти пять активных участников стрельбы имеют телесные повреждения, поэтому им оказывают всю необходимую помощь. Следственные действия продолжаются, в частности обыски. По словам правоохранителей, вполне вероятно, после установления всех обстоятельств инцидента он получит дополнительную квалификацию. Пока же открыто уголовное производство по статье о хулиганстве. Если вину виновников стрельбы докажут, им грозит лишение свободы до семи лет.

      Что еще известно о стрельбе в Голосеевском районе Киева

      Как рассказал руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный, стрельба произошла в Голосеевском парке. Здесь во время планового обхода сотрудники "Муниципальной охраны" заметили группу подозрительных лиц в черной униформе, которые что-то между собой громко обсуждали. Когда же муниципальные охранники попытались выяснить, в чем дело, мужчины в форме начали их оскорблять, используя ненормативную лексику.

      По словам Загуменного, согласно инструкциям, "Муниципальная охрана" об инциденте сообщила дежурному и руководству. Последние, со своей стороны, сами отправились на место инцидента и отправили туда два дежурных экипажа группы быстрого реагирования (ГБР).

      Когда же они прибыли, то начали выяснять все обстоятельства конфликта с мужчинами в форме. Однако, последние совершили нападение на представителей "Муниципальной охраны" и открыли стрельбу из огнестрельного оружия. Также злоумышленники попали пулей в боковое стекло одной из патрульных машин ГБР, в результате чего ее водитель получил ранения головы и его срочно отвезли в Киевскую клиническую больницу. К слову, попадали в потерпевшего на той же машине, в которую попали злоумышленники. Также ножевое ранение бедра получил охранник дежурного наряда.

      Еще один громкий инцидент! В Киеве из-за ссоры мужчина выстрелил в девушку

      Загуменный добавляет, что позже "Муниципальная охрана" дала полици всю необходимую информацию. Хотя правоохранителям и удалось в итоге выйти на пятерых нападавших, однако остальные убежали с места происшествия на нескольких автомобилях, и пока неизвестно, где они находятся.

      Похожее событие недавно произошло в Черновцах, однако, кто участвовал в конфликте, неизвестно, есть только информация, что участниками столкновения были 5 человек. В результате в больницу с ножевыми ранениями попали двое человек, одному из них медики не сумели спасти жизнь. Также, по словам правоохранителей, незначительные телесные повреждения получили еще двое мужчин.

      ДРУГИЕ ГРОМКИЕ СЛУЧАИ НАПАДЕНИЯ НА ЛЮДЕЙ, СЛУЧАВШИЕСЯ НЕДАВНО В УКРАИНЕ:​
      blog_ava
      Выходные в августе: как будут отдыхать украинцы на День Независимости Украины
      сегодня
      7799
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Киева Полиция Стрельба
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Дует ANNA MARIA не може представляти Україну на конкурсі "Нова хвиля"
      сегодня , 19:35 Дует ANNA MARIA не може представляти Україну на конкурсі "Нова хвиля"
      Артем Овдієнко 195
      Кто из министров может остаться в новом правительстве
      сегодня , 19:04 Кто из министров может остаться в новом правительстве
      Ірина Поліщук 128
      Сто дней президентства Зеленского: Какие обещания президент успел выполнить?
      сегодня , 18:00 Сто дней президентства Зеленского: Какие обещания президент успел выполнить?
      Інна Жолобович 461
      Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон
      сегодня , 17:30 Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон
      Михайло Гема 35
      Шествие достоинства вместо парада: в чем разница
      сегодня , 16:35 Шествие достоинства вместо парада: в чем разница
      Світлана Попова 2176
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук