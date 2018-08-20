Стрельба в горсовете Харькова: как разворачивались события

В полиции обнародовали течение события по стрельбе вблизи горсовета Харькова. По словам правоохранителей, злоумышленник пытался убить всех охранников Харьковского горсовета, однако не нашел их внутри здания.

Об этом во время брифинга рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех, передает ТСН.

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События развивались так: неустановленный до сих пор нами мужчина в возрасте примерно 50 лет по неизвестным причинам начал стрелять по входной двери Харьковского горсовета. Случайными свидетелями стрельбы стали люди, которые на автомобиле "Шкода" проезжали мимо горсовета и остановились на перекрестке на красный свет светофора. Злоумышленник выстрелил в сторону машины и попал в правое переднее колесо. На звуки выстрелов вышел охранник учреждения и сразу получил от вора пулевое ранение,

– убеждает он.

По его словам, на момент нападения в здании находились еще два охранника.

"Когда они увидели мужчину с оружием, то забежали обратно в него, нападавший пошел за ними. За 5 минут он обошел два этажа здания, очевидно, намереваясь расправиться со свидетелями. Однако, их не нашел и спустился ко входу, где там его уже ждали патрульные", – добавил Бех.

Кроме того, он заметил, после того, как злоумышленник вышел из Харьковского горсовета, полицейский Дмитрий Кириенко приказал мужчине бросить оружие, но тот несколько раз выстрелил в правоохранителя.

"Также с места происшествия бригада скорой медицинской помощи в реанимационное отделение Харьковской городской клинической больницы с огнестрельным ранением грудной клетки в тяжелом состоянии госпитализировала 48-летнего работника охранной фирмы. Его прооперировали, сейчас мужчина находится под наблюдением врачей", – констатировал руководитель полиции Харьковщины.

Напомним, ночью против 20 августа неизвестный вооруженный мужчина пытался ворваться в горсовет Харькова. По прибытии на место происшествия правоохранителей, мужчина открыл огонь по полицейским и ранил одного из них. От полученного огнестрельного ранения 29-летний полицейский Дмитрий Кириенко умер. Самого нападавшего правоохранителям удалось ликвидировать. С целью опознания и выяснения мотивов они опубликовали его посмертное фото.