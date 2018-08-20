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СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Стрельба в Харькове: установлена личность нападавшего и опубликовано посмертное фото 18+

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Стрельба в Харькове
Стрельба в Харькове / Фото из открытых источников

Правоохранители Харькова предварительно установили личность мужчины, который ночью 20 августа устроил стрельбу у здания мэрии ранил охранника и застрелил полицейского.

Об этом рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех, пишет NewsRoom.

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Как сообщал 24 Канал, неизвестный вооруженный мужчина пытался ворваться в горсовет Харькова. По прибытии на место происшествия правоохранителей, мужчина открыл огонь по полицейским и ранил одного из них. Позже, несмотря на усилия медиков, полицейский умер. Другой раненый находится в стабильном тяжелом состоянии.

Как рассказали в полиции, стрелком предположительно является харьковчанин 1959 года рождения, который действовал в одиночку.

Предварительно, могу вам сообщить, что в его крови найдено более 2 промилле алкоголя, возможно это будет 2,4 промилле,
– сказал Бех.

Однако, по словам правоохранителя, полиция имеет лишь предварительные результаты и ждет официальное заключение медиков.

Он добавил, что на месте инцидента следственно-оперативная группа изъяла 26 гильз. Также, в связи с событием, состоится 30 экспертиз.

Сейчас следователи рассматривают три основные версии нападения: хулиганские мотивы, личная неприязнь к горсовету или его сотрудникам, а также попытка привлечь внимание к себе с последующим выдвижением требований.

В то же время, нардеп Антон Геращенко обнародовал посмертное фото нападавшего.

Напомним, по факту стрельбы в Харькове в полиции открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Новости Украины Жертвы Полиция Криминальные новости Новости Харькова Стрельба возле мэрии Харькова Антон Геращенко
Источник: 24 Канал
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