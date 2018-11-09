Стрельба в Калифорнии: ФБР не нашло доказательств наличия сообщников у калифорнийского стрелка

Правоохранительные органы в американском штате Калифорния не нашли никаких свидетельств того, что у Яна Дэвида Лонга, который застрелил 12 человек в городе Таузанд-Окс, были сообщники.

Об этом в четверг сообщил заместитель директора подразделения ФБР в Лос-Анджелесе Пол Делакорт на пресс-конференции, которую транслировали центральные телеканалы.

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Пока ничего не указывает на наличие сообщников или других угроз для Лос-Анджелеса,

– отметил Делакорт.

Он также добавил, что следователи сейчас проводят обыск в доме Лонга недалеко от Таузанд-Окс, а также в его автомобиле. Представитель ФБР объяснил, что власть пытается установить мотивы стрелявшего. По его словам, сейчас "спекулировать относительно этого будет преждевременно".

Ранее 24 канал сообщал, что в одном из баров города Таузанд-Окс (штат Калифорния, США) неизвестный начал расстреливать посетителей и персонал, в итоге жертвами злоумышленника стали по меньшей мере 12 человек, в том числе офицер полиции.

Напомним, что 27 октября в городе Питтсбург (штат Пенсильвания, США) произошла другая ужасная стрельба. Неизвестный мужчина открыл огонь по людям, находившимся в синагоге. Погибло более 10 человек. После перестрелки с полицией нападающий сдался правоохранителям.