Стрельба в Киеве: киллер Титов перед гибелью поджег собственный автомобиль – видео

Кровавая стрельба в Харькове произошла 25 октября. Тогда двое мужчин – Георгий Исаков и Владимир Борох – на стоянке торгового центра "Восторг" начали стрелять в Алексея Титова. Тот открыл огонь, убив последнего и ранив другого. Далее он бросился наутек на собственном авто. Впрочем, проехав несколько километров он оставил ее в одном из харьковских дворов и поджег.

Далее мужчина пытался скрыться от полиции пешком. Однако уже у вокзала его окружили правоохранители. Сдаваться им Титов не собирался и взорвал себя на месте гранатой. Теперь же в сети появилось видео его горящего автомобиля. Ролик сняли очевидцы.

Читайте также: Достал гранату и взорвал себя, – полиция о гибели стрелка в Харькове

Оно же было слышно что она рванула... Чья же это машина? Не хило,

– комментирует инцидент очевидец.

Сначала видно, как в автомобиле горит огонь, далее – в небо поднимаются клубы дыма.

Как в Харькове тушили автомобиль киллера Титова: видео (внимание – ненормативная лексика 18+)

Что известно о перестрелке в Одессе?