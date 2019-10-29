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      Стрельба в Киеве: киллер Титов перед гибелью поджег собственный автомобиль – видео

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      Перед стрельбой мужчины вместе отдыхали в кафе
      Перед стрельбой мужчины вместе отдыхали в кафе / фейсбук Дениса Казанского

      Кровавая стрельба в Харькове произошла 25 октября. Тогда двое мужчин – Георгий Исаков и Владимир Борох – на стоянке торгового центра "Восторг" начали стрелять в Алексея Титова. Тот открыл огонь, убив последнего и ранив другого. Далее он бросился наутек на собственном авто. Впрочем, проехав несколько километров он оставил ее в одном из харьковских дворов и поджег.

      Далее мужчина пытался скрыться от полиции пешком. Однако уже у вокзала его окружили правоохранители. Сдаваться им Титов не собирался и взорвал себя на месте гранатой. Теперь же в сети появилось видео его горящего автомобиля. Ролик сняли очевидцы.

      Читайте также: Достал гранату и взорвал себя, – полиция о гибели стрелка в Харькове

      Оно же было слышно что она рванула... Чья же это машина? Не хило,
      – комментирует инцидент очевидец.

      Сначала видно, как в автомобиле горит огонь, далее – в небо поднимаются клубы дыма.

      Как в Харькове тушили автомобиль киллера Титова: видео (внимание – ненормативная лексика 18+)

      Что известно о перестрелке в Одессе?

      • Перестрелка произошла днем 25 октября на улице Клочковской в Харькове. 2 мужчин (Георгий Исаков и Владимир Борох) выстрелили из оружия в другого мужчину (Алексея Титова). Последний отстрелялся в ответ и скрылся с места инцидента.
      • Правоохранители нашли подожженное авто Титова возле Южного вокзала. Мужчина подорвался на смерть на глазах полицейских.
      • На месте перестрелки погиб Владимир Борох, а Георгий Исаков получил ранения. Он в тяжелом состоянии в больнице.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Взрыв Новости Харькова Перестрелка в Харкове Пожар
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