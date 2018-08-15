Стрельба в Киеве: полиция задержала двух злоумышленников
В Киеве полиция нашла и уже задержала 2 человек, которые 15 августа устроили драку и открыли стрельбу на одном из рынков города.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
24 канал сообщал, что утром 15 августа возле рынка в Киеве произошел конфликт со стрельбой, в результате чего были ранены 2 человека.
"Неподалеку от Гидропарка полицейские остановили белый микроавтобус "Мерседес", на котором с места происшествия скрылись злоумышленники. В результате задержаны два человека, которых доставляют в управление полиции для установления обстоятельств происшествия", – говорится в сообщении правоохранителей.
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Задержанные злоумышленники
Источник: 24 канал
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