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Стрельба в Киеве: полиция задержала двух злоумышленников

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Стрельба в Киеве: полиция задержала двух злоумышленников
Стрельба в Киеве: полиция задержала двух злоумышленников / Kyiv.npu.gov.ua

В Киеве полиция нашла и уже задержала 2 человек, которые 15 августа устроили драку и открыли стрельбу на одном из рынков города.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

24 канал сообщал, что утром 15 августа возле рынка в Киеве произошел конфликт со стрельбой, в результате чего были ранены 2 человека.

"Неподалеку от Гидропарка полицейские остановили белый микроавтобус "Мерседес", на котором с места происшествия скрылись злоумышленники. В результате задержаны два человека, которых доставляют в управление полиции для установления обстоятельств происшествия", – говорится в сообщении правоохранителей.

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Київ стрілянина поліція кримінал затримання
Задержанные злоумышленники

 

Теги: Полиция Новости Украины Стрельба в Киеве Криминальные новости Новости Киева
Источник: 24 канал
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