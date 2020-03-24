Стрельба в Киеве: супруги не поделили ребенка

В Киеве 12 марта произошла стрельба. Жена выстрелила из револьвера в мужа, который забрал у нее ребенка.

Инцидент произошел 12 марта на улице Генерала Алмазова в Киеве. Семейная пара находится в стадии развода и ребенок проживает с отцом, сообщает "Сегодня".

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После прогулки женщина с сыном вернулись к мужу. Ребенок начала плакать и отец забрал его и начал резко идти к машине. В этот момент женщина достала револьвер и открыла стрельбу по мужчине. Он получил повреждение ног.

Правоохранители открыли уголовное производство против 35-летней женщины по статье "нанесение легких телесных повреждений".