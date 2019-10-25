Стрельба в Киеве: в прокуратуре проверят связь с убийством экс-нардепа Вороненкова

Показания о перестрелке в Харькове Владимира Бороха не являются ключевыми в деле об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Однако возможную связь там все же проверят.

Бороха задерживали вместе с одним из подозреваемых в убийстве Вороненкова, об этом сказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, пишет "Украинская правда".

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После смертельной стрельбы в Харькове прокуратура будет контактировать с местными правоохранительными органами. Возможную связь этих событий с убийством Дениса Вороненкова проверят.

Однако во время следствия достаточных доказательств для объявления ему подозрения в причастности к убийству не получено. В производстве он имел статус свидетеля, однако важных для следствия показаний не сообщил,

– пояснила Максимец.

Что известно об убийстве Вороненкова?

Экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова убили возле гостиницы «Премьер Палац» в Киеве 23 марта 2017 года. Убийство заказал российский криминальный авторитет Владимир Тюрин. Мотив преступления – политик имел ценные показания для украинских, а в перспективе и для международных судов, которые касались участия России в войне на Донбассе.