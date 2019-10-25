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      ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Стрельба в Киеве: в прокуратуре проверят связь с убийством экс-нардепа Вороненкова

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      Прокуратура оценила важность убитого в Харькове свидетеля по делу Вороненко
      Прокуратура оценила важность убитого в Харькове свидетеля по делу Вороненко / Анна Черненко, 24 канал

      Показания о перестрелке в Харькове Владимира Бороха не являются ключевыми в деле об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Однако возможную связь там все же проверят.

      Бороха задерживали вместе с одним из подозреваемых в убийстве Вороненкова, об этом сказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, пишет "Украинская правда".

      Знайте больше: Что известно о погибшем Владимире Борохе, который был свидетелем по делу Вороненкова

      После смертельной стрельбы в Харькове прокуратура будет контактировать с местными правоохранительными органами. Возможную связь этих событий с убийством Дениса Вороненкова проверят.

      Однако во время следствия достаточных доказательств для объявления ему подозрения в причастности к убийству не получено. В производстве он имел статус свидетеля, однако важных для следствия показаний не сообщил,
      – пояснила Максимец.

      Что известно об убийстве Вороненкова?

      Экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова убили возле гостиницы «Премьер Палац» в Киеве 23 марта 2017 года. Убийство заказал российский криминальный авторитет Владимир Тюрин. Мотив преступления – политик имел ценные показания для украинских, а в перспективе и для международных судов, которые касались участия России в войне на Донбассе.

      Что известно о перестрелке в Одессе?
      Перестрелка произошла днем ​​25 октября на улице Клочковской в ​​Харькове. 2 мужчин (Георгий Исаков и Владимир Борох) выстрелили из оружия в другого мужчину (Алексея Титова). Последний отстрелялся в ответ и скрылся с места инцидента.

      Правоохранители нашли авто Титова возле Южного вокзала на железнодорожном пути, оно было подожжено. Когда мужчина заметил полицейских, то подорвал себя гранатой у них на глазах. Титов погиб в месте.

      На месте перестрелки погиб Владимир Борох, а Георгий Исаков получил ранения. Он в тяжелом состоянии в больнице.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Криминальные новости Перестрелка в Харкове Убийство Вороненкова Новости Харькова Новости Украины
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