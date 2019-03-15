Стрельба в мечетях Новой Зеландии: один из нападавших фанатеет от неонацизма и видеоигр

Злоумышленников, устроивших стрельбу в двух мечетях Новой Зеландии, могло быть четверо. Один из них, который вел прямую трансляцию расстрела прихожан мечети Аль Нур, называет себя Брентоном Таррантом. В полиции сообщили, что задержали 4 подозреваемых в нападении: 3 мужчин и женщину.

По данным издания, нападавший – 28-летний уроженец Австралии с ультраправыми взглядами, сообщает New Zealand Herald.

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Мужчина начал прямую трансляцию, когда подъехал на бежевом авто к мечети Аль-Нур и припарковал его на прилегающей дороге. На видео видно, что на переднем сидении и в багажнике авто есть оружие, боеприпасы и канистры с бензином.

Смотрите видео с места теракта в Новой Зеландии, которое снял нападавший:

Что известно о терактах в мечетях Новой Зеландии?15 марта в 2 мечетях Аль-Нур и Линвуд Масджид города Крайстчерч неизвестные устроили стрельбу. В результате этого погибли по меньшей мере 49 человек, еще 48 человек получили ранения, десятки – в больницах.



После дневной молитвы в мечети зашли вооруженные люди и начали стрелять. В это время в мечетях оставалось 200 и 300 человек. Нападавших было 4. Один из них – 28-летний австралиец Брентон Таррант.



Премьер-министр страны Джасинда Ардерн назвала расстрел одним из "самых темных дней Новой Зеландии".

Пока Брентон ехал в своем авто на место преступления, в его салоне играла знаменитая песня Remove Kebab. Это – песня-мем времен балканской войны, патриотический сербский гимн, сообщает Telegram-канал Mash. Очевидно, что нападающий определенно пытался сделать свою атаку максимально артистичной.

Смотрите видео из салона авто Брентона перед терактом:

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил, что один из подозреваемых в стрельбе в мечетях Новой Зеландии – гражданин Австралии. Премьер назвал нападавших "правыми экстремистами" и "жестокими террористами".

Перед нападением Брентон опубликовал в Twitter манифест на 37 страниц – так же, как сделал Андрес Брейвик перед своим нападением (Брейвик – организатор и исполнитель терактов в Норвегии в июле 2011 года, когда погибли 77 человек и 240 получили ранения).

В манифесте Брентона – цитаты из Библии неонацизма. Злоумышленник пишет: "Это террористический акт". Он также рассказал, как научился насилию от видеоигр Spyro и Fortnite. А еще злоумышленник писал призывы к убийству канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Турции Реджепа Эрдогана.

Брентон также написал, что теракт исламистов в Стокгольме 2017 года (когда грузовик въехал в толпу людей, тогда погибли 5 местных) считает ключевым событием, повлиявшим на его решение атаковать мечеть. Он вспомнил 11-летнюю жертву Эббу Аккрлюнд, сообщив, что будет мстить за нее. Сейчас аккаунт Брентона заблокирован.

На магазинах с шарами для своего автомата Брентон написал даты "ключевых моментов для становления европейской цивилизации".



Twitter-аккаунт Брентона Таррента

Один из четырех подозреваемых в нападении уже получил обвинения и предстанет перед судом 16 марта, заявил комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш. Трое других злоумышленников задержаны, однако еще находятся под следствием.