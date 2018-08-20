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СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Стрельба в мэрии Харькова: опубликовано видео из середины здания

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Появилось видео из холла мэрии Харькова
Появилось видео из холла мэрии Харькова / ГУ НП

В сети появилось видео с камер наблюдения, установленных внутри Харьковского горсовета, на которых зафиксированы действия злоумышленника, смертельно ранившего полицейского.

Соответствующее видео опубликовало местное издание NewsRoom.

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Ролик начинается с того, что мужчина уже находится в холле мэрии. Кроме того, в дальнем углу кадра, возле входной двери, можно разглядеть раненого охранника, который лежит на полу.

Заметим, что некоторое время стрелок стоит на месте, потом начинает что-то говорить и делает два выстрела в сторону входа. Правда, однажды пистолет дает осечку, однако мужчина ее самостоятельно нейтрализует.

Впоследствии на место инцидента прибывают патрульные, и один из них заглядывает внутрь, но злоумышленник подходит вплотную к двери, делает один залп, и отходит назад. Потом он меняет магазин и снова направляется ко входу.

Также видно, что мужчина стреляет трижды, переступает через раненого охранника и выходит из здания, продолжая вести огонь. Как отмечает издание, его застрелили, когда у него закончились патроны.

Видео стрельбы в здании мэрии Харькова

Напомним, по информации полиции, когда стрелок начал стрелять по стенам городского совета Харькова, то мимо проезжала машина, в которой находились двое взрослых с маленьким ребенком. Правоохранители подчеркивают, что злоумышленник начал к ним кричать, а затем открыл огонь.

хроніка подій
Теги: Новости Украины Криминальные новости Стрельба возле мэрии Харькова Новости Харькова
Источник: 24 Канал
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