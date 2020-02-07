Стрельба в Мукачево: Аваков приказал отправить в город спецподразделения полиции и Нацгвардии

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков приказал усилить меры безопасности в Мукачево, где сегодня утром произошла стрельба. Глава МВД поручил оперативно перебросить туда спецподразделения Нацполиции и нацгвардейцев.

Пресс-служба МВД сообщила, что Арсен Аваков обеспокоен криминогенной ситуацией в Мукачево. По данным правоохранителей, на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.

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Отметим, что на внеочередной сессии Мукачевского городского совета депутаты обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию и усилить меры безопасности в городе.

Что требуют местные депутаты от Зеленского:

Привлечь спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии.

Сменить руководство городского управления полиции и усилить его силовиками из других регионов Украины.

Улучшить материально-техническое обеспечение полиции современными средствами, автотранспортом и экипировкой.

Что известно о смертельной стрельбе в Мукачево

Утром 7 февраля в Мукачево произошла стрельба. Огонь открыл неизвестный мужчина. В результате стрельбы пострадали два человека. Это – криминальный авторитет Артур Пашкуляк, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо, и его охранник. Стрельба произошла в 10 утра на улице Сеченова.

Охранник находится в Мукачевской больнице. По словам врачей, мужчина получил пулевое ранение таза. Сейчас он в реанимации, его состояние тяжелое. Однако пострадавший находится в сознании.

Смотрите видео смертельной перестрелки в Мукачево:

Коротко о перестрелке в 2015 году

Тогда в Мукачево Закарпатской области состоялась смертельная перестрелка на территории оздоровительно-спортивного клуба "Антарес". Конфликт возник между членами "Правого сектора" и людьми нардепа Михаила Ланьо. В городе объявили антитеррористическую операцию.

Впоследствии члена "Правого сектора" обвинили в совершении теракта, угрозе убийством, блокировании транспортных коммуникаций, умышленном причинении легких и тяжких телесных повреждений и других преступлениях. Ему грозит пожизненное заключение.

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Кто такой Михаил Ланьо?Украинский политик, народный депутат 7 и 8 созывов. Член депутатской группы "Партия "Возрождение", входил в "Партию регионов" и депутатскую группу "Воля народа". На официальном сайте Рады указано, что у депутата судимость отсутствует. Но "Закарпаття.нет" утверждает, что он был осужден по статье "изнасилование" и имел отношение к контрабанде наркотических средств.