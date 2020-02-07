21:41
7 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 КОРОНАВИРУС 2020 ДИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Бердымухамедов и 50 оттенков серого. Любимая игрушка Кирилла
      Вєсті Кремля
      23:07, 6 февраля
      Вести.UA: Конец дружбы с Коломойским. Обучение депутатов в драках
      Вєсті.UA
      20:28, 6 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 КОРОНАВИРУС 2020 ДИЯ

      Стрельба в Мукачево: Аваков приказал отправить в город спецподразделения полиции и Нацгвардии

      291 Читати новину українською
      Арсен Аваков / facebook.com/mvs.gov.ua

      Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков приказал усилить меры безопасности в Мукачево, где сегодня утром произошла стрельба. Глава МВД поручил оперативно перебросить туда спецподразделения Нацполиции и нацгвардейцев.

      Пресс-служба МВД сообщила, что Арсен Аваков обеспокоен криминогенной ситуацией в Мукачево. По данным правоохранителей, на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.

      К теме: Артур Пашкуляк пострадал во время стрельбы в Мукачево: что известно о криминальном авторитете

      Отметим, что на внеочередной сессии Мукачевского городского совета депутаты обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию и усилить меры безопасности в городе.

      Что требуют местные депутаты от Зеленского:

      • Привлечь спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии.
      • Сменить руководство городского управления полиции и усилить его силовиками из других регионов Украины.
      • Улучшить материально-техническое обеспечение полиции современными средствами, автотранспортом и экипировкой.

      Что известно о смертельной стрельбе в Мукачево

      Утром 7 февраля в Мукачево произошла стрельба. Огонь открыл неизвестный мужчина. В результате стрельбы пострадали два человека. Это – криминальный авторитет Артур Пашкуляк, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо, и его охранник. Стрельба произошла в 10 утра на улице Сеченова.

      Охранник находится в Мукачевской больнице. По словам врачей, мужчина получил пулевое ранение таза. Сейчас он в реанимации, его состояние тяжелое. Однако пострадавший находится в сознании.

      Смотрите видео смертельной перестрелки в Мукачево:

      Коротко о перестрелке в 2015 году

      • Тогда в Мукачево Закарпатской области состоялась смертельная перестрелка на территории оздоровительно-спортивного клуба "Антарес". Конфликт возник между членами "Правого сектора" и людьми нардепа Михаила Ланьо. В городе объявили антитеррористическую операцию.
      • Впоследствии члена "Правого сектора" обвинили в совершении теракта, угрозе убийством, блокировании транспортных коммуникаций, умышленном причинении легких и тяжких телесных повреждений и других преступлениях. Ему грозит пожизненное заключение.

      Интересно: Бандитские разборки националистов: почему бизнес-споры стали частью национальной идеи

      Кто такой Михаил Ланьо?Украинский политик, народный депутат 7 и 8 созывов. Член депутатской группы "Партия "Возрождение", входил в "Партию регионов" и депутатскую группу "Воля народа". На официальном сайте Рады указано, что у депутата судимость отсутствует. Но "Закарпаття.нет" утверждает, что он был осужден по статье "изнасилование" и имел отношение к контрабанде наркотических средств.

      Участники Евровидения-2020: какие страны уже определились с конкурсантами престижного шоу
      сегодня
      1692
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Стрельба Новости Закарпатья Стрельба в Мукачево 2015 Ланьо Михаил Иванович Министерство внутренних дел Нацгвардія Арсен Аваков Артур Пашкуляк
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:00 Бандитские разборки националистов: почему бизнес споры стали частью национальной идеи
      Дмитро Гнап 185
      сегодня , 18:00 Война между Коломойским и Зеленским: какими могут быть последствия для Украины
      Антон Голобородько 702
      4 февраля , 15:23 Акции техкомпаний растут: стоит ли ждать нового "экономического пузыря"
      131
      сегодня , 18:53 Настенные широкие электрокамины: преимущество, отличие и функции
      58
      сегодня , 17:30 Куратор боевиков на Донбассе Сурков ушел со службы: что это значит для Украины
      Віталій Дейнега 305
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук