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      Стрельба в Одессе: мужчина зашел в парикмахерскую и выстрелил в женщину - видео

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      Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Київському районі Одеси / od.npu.gov.ua

      В Одессе произошла стрельба в парикмахерской. Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил из травматического пистолета в парикмахершу и убежал.

      Это произошло еще вечером 18 февраля. Пострадавшая женщина 1974 года была госпитализирована с ранениями грудной клетки и поясницы. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

      К теме: В Киеве милиция со стрельбой задержала вооруженного иностранца: фото

      Смотрите видео с места стрельбы в Одессе:

      Правоохранители разыскивают злоумышленника.


      Правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы в Одессе / Фото Нацполиции

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Криминальные новости Полиция Новости Одессы Стрельба Новости Украины
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