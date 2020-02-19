Стрельба в Одессе: мужчина зашел в парикмахерскую и выстрелил в женщину - видео

В Одессе произошла стрельба в парикмахерской. Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил из травматического пистолета в парикмахершу и убежал.

Это произошло еще вечером 18 февраля. Пострадавшая женщина 1974 года была госпитализирована с ранениями грудной клетки и поясницы. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции. К теме: В Киеве милиция со стрельбой задержала вооруженного иностранца: фото Смотрите видео с места стрельбы в Одессе: Правоохранители разыскивают злоумышленника.

Правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы в Одессе / Фото Нацполиции