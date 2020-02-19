Стрельба в Одессе: мужчина зашел в парикмахерскую и выстрелил в женщину - видео
В Одессе произошла стрельба в парикмахерской. Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил из травматического пистолета в парикмахершу и убежал.
Это произошло еще вечером 18 февраля. Пострадавшая женщина 1974 года была госпитализирована с ранениями грудной клетки и поясницы. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
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Смотрите видео с места стрельбы в Одессе:
Правоохранители разыскивают злоумышленника.
Правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы в Одессе / Фото Нацполиции
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