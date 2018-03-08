Стрельба в Одессе на "Привозе": травмированы трое полицейских

В Одессе во время проведения оперативно-профилактической отработки "Мигрант" правоохранители решили проверить документы у четверых мужчин, которые сидели в автомобиле. В ответ правонарушители пытались скрыться и совершили наезд на полицейских. Работникам полиции пришлось открыть огонь из травматического оружия.

Как сообщили в полиции Одесской области, происшествие произошло 7 марта возле рынка "Привоз". В результате инцидента трое правоохранителей были травмированы. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

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Правонарушители – 29-летнего одессита и трех иностранных граждан в возрасте от 37 до 51 года – были задержаны и доставлены в Приморский отдел полиции.

Полиция задержала нарушителей. Среди них трое – иностранцы

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.