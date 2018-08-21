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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Стрельба в Одессе: ранили 45-летнего чиновника

94 Читати новину українською
Полиция устанавливает обстоятельства инцидента
Полиция устанавливает обстоятельства инцидента / https://od.npu.gov.ua

В Одессе на улице Академика Уильямса, в собственном автомобиле обстреляли 45-летнего мужчину. Одессита с ранениями грудной клетки и предплечья госпитализировали в одну из больниц.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Одесской области.

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Отмечается, что сейчас на месте происшествия работают полицейские. Предварительно установлено, что телесные повреждения мужчина получил от неизвестного, который подбежал к его припаркованному автомобилю и совершил несколько выстрелов из, предположительно, травматического оружия.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняются. Полицией принимаются меры по установлению личности нападавшего и его задержанию.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 15, части 1 статьи 115 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

 

Теги: Новости Украины Оружие Новости Одессы
Источник: 24 Канал
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