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22:53, 26 июня
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Стрельба в подростка на Киевщине: суд арестовал экс-помощника нардепа

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Суд арестовал помощника Мамчура, который подстрелил подростка на Киевщине
Суд арестовал помощника Мамчура, который подстрелил подростка на Киевщине / Иллюстративное фото

В среду, 27 июня, Киево-Святошинский суд Киевской области взял под стражу на 2 месяца экс-помощника народного депутата Украины Юлия Мамчура – Олега Штанько, который устроил стрельбу на стадионе.

Об этом сообщает ТСН.

Штанько, который накануне выстрелил в подростка из травматического оружия, арестовали на 60 суток без права внесения залога.

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Напомним, 26 июня в Вишневом мужчина резиновой пулей из травматического оружия ранил подростка. У парня травма ноги, он был сразу доставлен в больницу.

Впоследствии стало известно, что стрельбу устроил помощник на общественных началах депутата Мамчура. Политик решил лишить Штанько статуса помощника народного депутата.

Теги: Новости Украины Дети Новости Киева Криминальные новости арест Несовершеннолетние
Источник: 24 Канал
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