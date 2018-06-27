Стрельба в подростка на Киевщине: суд арестовал экс-помощника нардепа

В среду, 27 июня, Киево-Святошинский суд Киевской области взял под стражу на 2 месяца экс-помощника народного депутата Украины Юлия Мамчура – Олега Штанько, который устроил стрельбу на стадионе.

Об этом сообщает ТСН.

Штанько, который накануне выстрелил в подростка из травматического оружия, арестовали на 60 суток без права внесения залога.

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Напомним, 26 июня в Вишневом мужчина резиновой пулей из травматического оружия ранил подростка. У парня травма ноги, он был сразу доставлен в больницу.

Впоследствии стало известно, что стрельбу устроил помощник на общественных началах депутата Мамчура. Политик решил лишить Штанько статуса помощника народного депутата.