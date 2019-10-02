Стрельба в полицейских в Киевской области: появилось видео ликвидации иностранца и детали

Национальная полиция опубликовала видео спецоперации в селе Хотяновка Киевской области, в результате которой был ликвидирован гражданин Грузии. Перед этим злоумышленник открыл огонь по стражам порядка. Также полицейские рассказали некоторые детали относительно инцидента.

22 сентября на Оболони в Киеве полицейские попросили в подозрительной компании документы для проверки. В ответ один из мужчин открыл огонь, но никто из сотрудников полиции не пострадал. Впоследствии трех злоумышленников правоохранителям удалось задержать, а вот сам стрелок скрылся.

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В конце концов стражам порядка удалось выйти на его след – злоумышленник скрывался в частном секторе села Хотяновка Киевской области, а именно в строительном вагончике. Утром 2 октября туда прибыли силовики. Злоумышленнику предлагали сдаться, но он открыл огонь по КОРДовцах.

В итоге мужчина ранил двух стражей порядка, и их госпитализировали. У одного – ранение плеча и сквозное ранение предплечья, а в другого – слепое ранение груди (к счастью, пуля застряла в бронежилете) и ранение кисти. Сейчас медики оценивают состояние КОРДовцев как стабильное.

Правда, впоследствии спецназовцам удалось ликвидировать стрелка. Кроме того, правоохранители установили, что он является гражданином Грузии и на своей Родине был осужден к 22 годам лишения свободы за создание банды и похищение людей. Но благодаря амнистии отсидел в тюрьме 10 лет. Также злоумышленник имел при себе три иностранных боевых пистолета (один с глушителем), магазины к ним и паспорта разных стран на имя разных мужчин.

По факту покушения на жизнь сотрудников полиции следователи открыли уголовное производство, санкция этой статьи предусматривает пожизненное заключение. В то же время с целью проверки действий правоохранителей ГБР открыло уголовное производство по статье об умышленном убийстве и в полиции начали служебную проверку.

Спецоперация была четко спланирована. Однако во время задержания мужчина открыл огонь и ранил двух спецназовцев. Поэтому правоохранителям ничего не оставалось, как ликвидировать его,

– отметил во время брифинга председатель Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

Начальник управления КОРД добавил, что первоочередная задача любого полицейского – задержание правонарушителя, а не его обезвреживание. Но поскольку появилась угроза здоровью и жизни штурмовой группы, группа прикрытия применила оружие на поражение стрелка.

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Кроме того, в полиции Киева обнародовали видео этой спецоперации. По словам Крищенко, вся история началась 9 сентября – тогда в Киеве группа злоумышленников пыталась похитить гражданина Ирана и хотела просить за него выкуп. Сам пострадавший проживает законно в Киеве и здесь работает. Организатором этого преступления собственно и был гражданин Грузии, стрелявший в правоохранителей.

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Еще один громкий инцидент произошел недавно в Житомире. Здесь средь бела дня группа мужчин пыталась ограбить инкассатора, который в этот момент забирал выручку с одного из магазинов. В итоге возникла стрельба, а полицейский получил ранение в ногу. Перед этим он все же успел забросить сумку с деньгами в спецавтомобиль, поэтому злоумышленники ничего не сумели забрать.