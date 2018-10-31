Стрельба в синагоге в США: Мелания и Дональд Трамп прибыли на траурную церемонию
Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания отправились в Питтсбург, чтобы почтить память погибших во время стрельбы в синагоге.
Об этом сообщают западные СМИ. Супруги посетили кладбище, где Мелания положила к памятникам погибших в трагедии коробочку с маленькими камешками и небольшими букетами из белых роз.
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Дочь президента Иванка Трамп, которая приняла иудаизм в браке с Кушнером, также сопровождала Меланию и Дональда.
Для выхода первая леди США надела клетчатое пальто, черное платье и туфли на высоких каблуках. На своей странице в Twitter Мелания написала, что насилие никогда не победит силу любви и веры.
Мелания и Дональд Трамп / Getty
Мелания и Дональд Трамп / Getty
Мелания и Дональд Трамп / Getty
Напомним, мужчина устроил стрельбу в синагоге Tree of Life. В субботу утром там находилось немало людей, которые как раз отмечали шабат. В одном из помещений происходило обрезание. Синагога расположена в районе Питтсбурга Скуиррел-Хилл, почти половина жителей которого принадлежит к еврейским общинам. Погибло 11 человек.