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      Стрельба в синагоге в США: Мелания и Дональд Трамп прибыли на траурную церемонию

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      Мелания и Дональд Трамп
      Мелания и Дональд Трамп / GettyImages

      Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания отправились в Питтсбург, чтобы почтить память погибших во время стрельбы в синагоге.

      Об этом сообщают западные СМИ. Супруги посетили кладбище, где Мелания положила к памятникам погибших в трагедии коробочку с маленькими камешками и небольшими букетами из белых роз.

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      Дочь президента Иванка Трамп, которая приняла иудаизм в браке с Кушнером, также сопровождала Меланию и Дональда.

      Для выхода первая леди США надела клетчатое пальто, черное платье и туфли на высоких каблуках. На своей странице в Twitter Мелания написала, что насилие никогда не победит силу любви и веры.

      ​Мелания и Дональд Трамп / Getty


      ​Мелания и Дональд Трамп / Getty


      Мелания и Дональд Трамп / Getty

      Напомним, мужчина устроил стрельбу в синагоге Tree of Life. В субботу утром там находилось немало людей, которые как раз отмечали шабат. В одном из помещений происходило обрезание. Синагога расположена в районе Питтсбурга Скуиррел-Хилл, почти половина жителей которого принадлежит к еврейским общинам. Погибло 11 человек.

      Теги: LifeStyle Новости США Меланья Трамп Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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