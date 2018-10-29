Стрельба в синагоге в США: у минюста страны просят разрешения требовать на суде смертную казнь

Прокуратура Западного округа штата Пенсильвания направила министру юстиции США Джеффу Сешнсу запрос с целью получить разрешение ходатайствовать о казни Роберта Боуэрса за убийство 11 человек в синагоге города Питтсбург штат Пенсильвания.

Об этом сообщил в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на прокурора Скотта Брэди.

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Прокурор пояснил, что закон обязывает его получить такое разрешение у главы Минюста. Боуэрс предстанет перед судом 29 октября. Прокуратура Западного округа штата Пенсильвания информировала в субботу на своем сайте о решении выдвинуть обвинения по 29 пунктам по Боуэрсу, из них наиболее серьезными являются 22.

Каждый из этих 22 пунктов обвинения наказывается смертной казнью,

– подчеркнул Брэди.

Напомним, 27 октября в городе Питтсбург (штат Пенсильвания, США) произошла стрельба. Неизвестный мужчина открыл огонь по людям, находившимся в синагоге. Погибло 11 человек. После перестрелки с полицией нападающий сдался правоохранителям.