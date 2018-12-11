Смертельная стрельба в Страсбурге: первые фото и видео с места инцидента
В сети появились первые фото и видео с места стрельбы в центре Страсбурга на Рождественской ярмарке, в результате которой погибло два человека, еще десять получили серьезные ранения.
Соответствующие фото и видео публикуют в Twitter.
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24 канал сообщал, что вечером, 11 декабря, во французском Страсбурге произошла стрельба в центре города на Рождественской ярмарке. Огонь по прохожим открыл неизвестный мужчина.
В результате стрельбы 2 человека погибли, еще 11 получили ранения. Однако, количество пострадавших может возрасти.
Сейчас французская полиция разыскивает стрелка и не исключает, что это мог быть теракт.
Источник: 24 Канал
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