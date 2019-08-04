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      Стрельба в Техасе должна заставить США отказаться от свободной продажи оружия, – эксперт

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      Фото с места стрельбы в Техасе
      Фото с места стрельбы в Техасе / Twitter.com/LambieMark

      Стрельба в торговом центре Эль-Пасо в штате Техас должна заставить власти США пересмотреть правила продажи оружия гражданам. Ведь сегодня страна превращается в поле битвы. При этом своеобразными вершителями судеб рядовых граждан все чаще выступают люди с тяжелыми психическими заболеваниями.

      "Число жертв выходок психопатов в США растет в геометрической прогрессии. При этом Конгресс регулярно "сворачивает" законы о запрете на общую покупку и использование пистолетов, винтовок, ружей и даже автоматов. Исправить ситуацию может только тотальное ограничение на свободный оборот оружия", – сказал европейский правозащитник Александр Митцу в комментарии "ГолосUA".

      Смотрите видео с места стрельбы в Техасе

      При этом эксперт не назвал действенных методов для принятия соответствующих положений.

      Что известно о стрельбе в Техасе?

      В техасском городе Эль-Пасо мужчина устроил расстрел людей в торговом центре Walmart неподалеку от границы с Мексикой. Жертвами расстрела стали по меньшей мере 20 человек, еще 26 получили ранения, в том числе 2 детей. Самой старшей жертве 83 года, а самой младшей – всего 2.

      Вероятного стрелка уже задержали, говорят в полиции, и уверяют, что он был один. По данным СМИ, это 21-летний житель Далласа Патрик Крузиус.

      В сети распространили манифест, написанный якобы стрелком. В нем нападающий выражает обеспокоенность притоком латиноамериканцев в США, из-за которых якобы к власти в стране придут демократы (президент США Дональд Трамп – республиканец).

      Читайте также: Жертвами расстрела в Техасе могли стать известные музыканты из Blink-182

      Кроме того, злоумышленник поддерживает теракт в мечетях в Новой Зеландии. Мужчина заявляет, что своими действиями защищает США от иностранного "нашествия".

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      Теги: Новости США Новости политики Жертвы Криминальные новости Оружие Стрельба в Техасе Техас
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