Стрельба в Утрехте: что известно о возможном нападавшем и почему он открыл огонь

Стрельбу в трамвае в нидерландском городке Утрехт мог совершить 37-летний уроженец Турции Гюкмен Танис. В частности, правоохранители подозревают именно его, и уже успели арестовать. По словам местных чиновников, у мужчины криминальное прошлое.

Днем 18 марта в нидерландском городе Утрехт в трамвае произошла стрельба. В результате инцидента по меньшей мере 3 человека погибли и еще 9 получили ранения. По словам мэра города Яна ван Занена, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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Правоохранители не исключают террористический мотив стрельбы. По информации местных СМИ злоумышленников было несколько и все они скрылись с места происшествия. Зато очевидцы убеждают, что один мужчина достал оружие в трамвае и расстрелял несколько человек.

Вечером того же дня прокурор Рутгер Юкен сообщил, что правоохранители задержали одного подозреваемого. Это уроженец Турции, которого идентифицировали как Гюкмен Танис: мужчине, вероятно, – 37 лет. Больше деталей он не назвал, передают иностранные СМИ.



Подозреваемый в стрельбе в Утрехте Гюкмен Танис

Нидерландский министр юстиции Фред Грапперхаус, со своей стороны, отметил, что у мужчины уголовное прошлое, поэтому правоохранители о нем знали. Местные ресурсы отмечают, что две недели назад в суде рассматривали его дело по обвинению в изнасиловании, которое произошло в 2017 году. Также подозреваемого в стрельбе привлекали к уголовной ответственности в течение последних лет несколько раз. Так, его обвиняли в убийстве и мелких преступлениях в районе Утрехта.

Турецкое информационное агентство Anadolu со ссылкой на родственников предполагаемого стрелка известило, что мотивы злоумышленника могут быть связанными с делами его семьи. В частности, он выстрелил в своего родственника, а затем открыл огонь по другим, которые пытались помочь. Кроме того, известно, что он не общается со своим отцом уже 12 год.

Еще одна резонасная стрельба в западном мире недавно произошла в новозеландском городке Крайстчерч – здесь в двух мечетях неизвестные открыли огонь. В результате по меньшей мере 50 человек погибли и около 48 получили ранения. Главным подозреваемым в этом преступлении является 28-летний Брентон Таррант: он отличался ультраправыми взглядами. Пока его арестовали до 5 апреля.