Стрельба во Флориде: инцидент произошел на турнире по видеоигре, есть видео
Стрельба в городе Джексонвилл (Флорида, США), которую неизвестные устроили 26 августа, случилась во время компьютерного турнира по игре в американский футбол Madden Championship Series. Инцидент произошел в игровом зале заведения Chicago Pizza.
Об этом сообщается в Twitter.
24 канал сообщал, что 26 августа во Флориде неизвестные устроили стрельбу в развлекательном центре. По данным СМИ, жертвами инцидента стали 4 человека, еще 11 получили ранения.
Момент нападения со звуками выстрелов и паники попал на видеотрансляцию, которую вели организаторы соревнований.
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Смотрите видео со звуками стрельбы во Флориде:
Представитель команды CEO Complexity Джейсон Лейк в Twitter подтвердил, что один из членов его команды ранен.
"Наш игрок получил огнестрельное ранение – у него поврежден большой палец. Ему оказывается медицинская помощь", – написал Лейк.