Стрельба во Флориде: инцидент произошел на турнире по видеоигре, есть видео

Стрельба в городе Джексонвилл (Флорида, США), которую неизвестные устроили 26 августа, случилась во время компьютерного турнира по игре в американский футбол Madden Championship Series. Инцидент произошел в игровом зале заведения Chicago Pizza.

Об этом сообщается в Twitter.

24 канал сообщал, что 26 августа во Флориде неизвестные устроили стрельбу в развлекательном центре. По данным СМИ, жертвами инцидента стали 4 человека, еще 11 получили ранения.

Момент нападения со звуками выстрелов и паники попал на видеотрансляцию, которую вели организаторы соревнований.

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Смотрите видео со звуками стрельбы во Флориде:

Представитель команды CEO Complexity Джейсон Лейк в Twitter подтвердил, что один из членов его команды ранен.

"Наш игрок получил огнестрельное ранение – у него поврежден большой палец. Ему оказывается медицинская помощь", – написал Лейк.

Our player @YoungDrini is injured but ok. He’s understandably very shaken.



We’re working to get him on a flight out of there as soon as he can cooperate with authorities.



Sad day and a WAKE UP CALL for organizers small and large.



Praying for everyone there. — Jason Lake (@JasonBWLake) 26 августа 2018 г.