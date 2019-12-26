Стрельба вспыхнула на востоке Франции: 3 человека пострадали

Во французском городе Безансон группа вооруженных мужчин устроила стрельбу прямо на улице. Три человека получили ранения, один из пострадавших находится в больнице в тяжелом состоянии.

Четверо в масках вечером открыли огонь в районе Пленуаз. Злоумышленникам удалось скрыться с места событий, сообщает France Bleu.

Читайте также: Стрельба в Гидропарке Киева: убиты киевского предпринимателя Бахвалова, – СМИ

34-летний мужчина получил несколько ранений в грудь, на данный момент его жизнь под угрозой. Еще двое раненых были госпитализированы в больницу Безансона и сейчас находятся в стабильном состоянии. Среди них – 14-летний парень.

Местные жители сначала подумали, что причиной громких звуков стали петарды, которые запускали к Рождеству.

На месте стрельбы правоохранители нашли 15 гильз и гранату, которая была под автомобилем. Для нейтрализации гранаты привлекли команду взрывотехников.

Один из очевидцев инцидента предположил, что стрельба могла произойти из-за наркотиков.

Я говорил с ним, чтобы убедиться, что он находится в сознании, поэтому спросил, что он здесь делает. Мужчина прямо сказал, что употреблял наркотики,

– прокомментировал местный житель.

Прокуратура Безансона открыла расследование и продолжаются поиски стрелков.