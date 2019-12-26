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      Стрельба вспыхнула на востоке Франции: 3 человека пострадали

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      В Безансоне неизвестные открыли стрельбу / francebleu.fr

      Во французском городе Безансон группа вооруженных мужчин устроила стрельбу прямо на улице. Три человека получили ранения, один из пострадавших находится в больнице в тяжелом состоянии.

      Четверо в масках вечером открыли огонь в районе Пленуаз. Злоумышленникам удалось скрыться с места событий, сообщает France Bleu.

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      34-летний мужчина получил несколько ранений в грудь, на данный момент его жизнь под угрозой. Еще двое раненых были госпитализированы в больницу Безансона и сейчас находятся в стабильном состоянии. Среди них – 14-летний парень.

      Местные жители сначала подумали, что причиной громких звуков стали петарды, которые запускали к Рождеству.

      На месте стрельбы правоохранители нашли 15 гильз и гранату, которая была под автомобилем. Для нейтрализации гранаты привлекли команду взрывотехников.

      Один из очевидцев инцидента предположил, что стрельба могла произойти из-за наркотиков.

      Я говорил с ним, чтобы убедиться, что он находится в сознании, поэтому спросил, что он здесь делает. Мужчина прямо сказал, что употреблял наркотики,
      – прокомментировал местный житель.

      Прокуратура Безансона открыла расследование и продолжаются поиски стрелков.

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      Автор: Марина Васильева
      Теги: Расследования Европа Криминальные новости Постраждалі Стрельба Новости Франции
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