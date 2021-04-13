В американские школе Austin-East Magnet High School, штат Теннесси произошла стрельба 12 апреля. Известно, что ее начал ученик школы, который принес с собой оружие.

Нападавшим оказался ученик

Полиция прибыла на место происшествия после сообщения о том, что в учебном заведении находится вооруженный человек. Правоохранители обнаружили мужчину в школьной уборной.

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Полицейские приказали, чтобы вооруженный вышел из туалета, однако тот отказался. При приближении офицеров он открыл огонь и попал в полицейского. Нападавшего сразу застрелили. Впоследствии выяснилось, что он был учеником школы,

– говорится в сообщении.

В результате перестрелки полицейского увезли в больницу.

Заметим, издание добавило, что накануне губернатор Теннесси Билл Ли подписал закон, разрешающий большинству взрослых с 21 года носить огнестрельное оружие без разрешения и проверки биографии.

Детали стрельбы в Теннесси

Инцидент произошел городе Ноксвилль около 15:15.

Здание школы было под охраной, однако ученику удалось пронести оружие.

По данным издания Knox news, в 2021 году в Ноксвилле от пуль погибли уже по меньшей мере 4 подростков.

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