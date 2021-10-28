"Стреляй в небо": мажор, который устроил ДТП в Харькове, дарил другу заряженный пистолет
Источник:телеграм-канал Netipichnyi_Kharkov
О предполагаемом 16-летнем виновнике смертельного ДТП в Харькове появилось уже немало возмутительной информации. Стало известно и то, что он дарил своему другу заряженный пистолет.
На видео видно, как несовершеннолетний Николай поздравляет друга. В своей речи он активно использовал нецензурную лексику.
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"Жизнь – плохая штука. Возможно, мы иногда не будем рядом в жизни. Сегодня у тебя появится такой друг, который будет с тобой всегда", – сказал Николай, используя нецензурную лексику.
Именинника сразу предупредили, что оружие заряжено. Несмотря на это, Николай призвал друга стрелять в небо.
Несовершеннолетний "мажор" подарил другу пистолет: смотрите видео (телеграм-канал Netipichnyi_Kharkov)
Смертельное ДТП в Харькове: что известно
- Вечером 26 октября Infinity на бешеной скорости въехало в Chevrolet, после чего вылетело на обочину и врезалось в столб.
- Известно, что водителем Infinity был 16-летний Николай. В то же время родители несовершеннолетнего это отрицают.
- Вместе с парнем в автомобиле ехали еще двое 19-летних парня и несовершеннолетняя девушка.
- Несовершеннолетний уже неоднократно имел дело с правоохранителями из-за своих незаконных выходок. В частности, в 2019 году имел условный срок за стрельбу.
- Сразу после ДТП он уверял, что "родители его отмажут и отправят жить за границу".
- Николаю уже вручили подозрение, а меру пресечения, вероятнее всего, выберут 28 октября.