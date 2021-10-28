"Стреляй в небо": мажор, который устроил ДТП в Харькове, дарил другу заряженный пистолет

О предполагаемом 16-летнем виновнике смертельного ДТП в Харькове появилось уже немало возмутительной информации. Стало известно и то, что он дарил своему другу заряженный пистолет.

На видео видно, как несовершеннолетний Николай поздравляет друга. В своей речи он активно использовал нецензурную лексику.

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"Жизнь – плохая штука. Возможно, мы иногда не будем рядом в жизни. Сегодня у тебя появится такой друг, который будет с тобой всегда", – сказал Николай, используя нецензурную лексику.

Именинника сразу предупредили, что оружие заряжено. Несмотря на это, Николай призвал друга стрелять в небо.

Несовершеннолетний "мажор" подарил другу пистолет: смотрите видео (телеграм-канал Netipichnyi_Kharkov)

Смертельное ДТП в Харькове: что известно