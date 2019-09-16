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      Стрелял по ногам: в Киеве произошла стычка с участием полицейского – фото

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      Место инцидента
      Место инцидента / Пресс-служба Нацполиции

      Драка со стрельбой произошла в Дарницком районе столицы в ночь на 16 сентября. Там около 1 ночи сотрудник полка полиции специального назначения сцепился с группой парней: схватка завершилась стрельбой, задержанием и госпитализацией некоторых ее участников.

      Спецназовец возвращался с дежурства домой, однако услышал громкую музыку и ругань во дворе своего дома. Мужчина решил разобраться в ситуации и подошел к группе молодых людей, которые шумно отдыхали. Правоохранитель представился, показал удостоверение и попросил компанию вести себя тише, однако в ответ получил удар в голову.

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      Далее полицейского еще и запрыскали газом. Пострадавший правоохранитель достал свой "травмат" и сначала выстрелил в воздух, а дальше – в ногу одному из нападавших.

      После этого трое парней из компании набросились на полицейского и начали его избивать. В это время из расположенного рядом магазина выбежали охранники и вмешались в ситуацию.

      поліція стрілянина Київ Дарниця
      Столкновение возникло после замечания полицейского/ Фото прессслужба Нацполиции

      Полицию и "скорую" вызвала одна из девушек, которая была в компании ребят, набросившихся на полицейского.

      Врачи госпитализировали пострадавших. У полицейского – многочисленные гематомы и травмы тела, а также сломаны два ребра. Сейчас он проходит дополнительные медобследования.

      поліція Дарниця Київ
      Со своими обидчиками спецназовец разбирался с помощью травматического пистолета/ фото прессслужба Нацполиции

      Второй пострадавший, получивший огнестрельное ранение ноги, тоже находится в больнице. По информации врачей, его жизни ничего не угрожает.

      Других фигурантов столкновения уже задержала полиция. Против них открыли уголовное производство по факту инцидента. Инкриминируют насилие в отношении правоохранителя. Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.

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      Теги: Новости Киева Полиция Криминальные новости Оружие Стрельба столкновения
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