Стреляли из табельного оружия: с поезда Константиновка – Киев сняли двух военных
В поезде который следовал из Константиновки в Киев 6 апреля двое военных устроили стрельбу из табельного оружия. Из-за них поезд остановился и опаздывает в столицу на 6 часов.
Источник:"Укрзализныця"
Отмечается, что на станции Красноград Харьковской области спецназовцы вынуждены были обезоружить военных и снять их с поезда. Вероятно, мужчины просто развлекались.
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Вероятно были пьяными
В комментариях на странице "Укрзализныци" люди предполагают, что они были пьяными. Стрельбу они устроили из табельного оружия – разрешение на ношение есть.
К счастью, никто не пострадал.
Поезд опаздывает
После проведения следственных действий поезд продолжил движение по маршруту. Впрочем, в Киев он прибудет с опозданием около 6 часов. Железнодорожники прилагают максимально усилия, чтобы уменьшить его отставание от графика.
Укрзализныця благодарна поездной бригаде поезда за высококвалифицированные действия в нестандартной ситуации. До прибытия правоохранителей железнодорожники принимали все возможные меры, чтобы 11 пассажиров вагона не пострадали,
– говорится в сообщении "Укрзализныци"
Также железнодорожники отметили, что уже собрана информация о пересадках пассажиров поезда – организуют наиболее удобные стыковочные маршруты для них, которые следуют дальше по железной дороге.
По факту стрельбы открыто уголовное производство.
Поезд "Киев-Война"
- Именно об этом поезде № 126 был снят документальный фильм режиссера Корнея Грицюка "Поезд Киев — война".
- Героями фильма стали непосредственные пассажиры поезда. Среди них — военнослужащие, жители оккупированных территорий, обычные жители подконтрольных украинскому правительству территорий.
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