Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Муниципальную службу. Трое подростков развлекались стрельбой посреди парка в Киеве.

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Опасные игры в парке

У одного из них обнаружили пневматическое оружие – его уже изъяли, а детей передали родителям.

Инцидент произошел в "Парке Партизанской Славы". Прохожая заметила детей с оружием и сообщила об этом патруль "Муниципальной охраны". На месте обнаружили трех парней 2011 и 2013 годов рождения – один из них имел при себе пневматический пистолет, из которого подростки стреляли по банкам.

На место вызвали полицию. Правоохранители подтвердили, что оружие –пневматическое. Его изъяли, а с детьми и их родителями провели профилактическую беседу, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

К слову, в селе Лалово Мукачевского района Закарпатской области в результате взрыва гранаты погибли два брата, которые распивали алкогольные напитки и случайно вытащили чеку.

Полиция проводит досудебное расследование, на месте происшествия обнаружили рычаг и кольцо с чекой к подрывнику.