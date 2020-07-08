В среду, 8 июля, в Киеве в районе Позняков неизвестные устроили стрельбу. Группа лиц с оружием преследовала внедорожник. А потом вернулась на место и собирала доказательства.

Погоня за автомобилем

Об инциденте, который произошел в жилом комплексе, сообщили на странице в фейсбуке "Киев Оперативный".

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На опубликованном видео с камер наблюдения видно, как четверо вооруженных мужчин гнались за черным автомобилем Toyota. Неизвестные бежали и стреляли вслед машине. Водитель пытался скрыться от преследователей дворами.

Ликвидация улик

Они не успели догнать автомобиль и сели в подъехавший к ним микроавтобус Volkswagen. А тогда продолжили преследование. Также видно, как неизвестные вернулись на место, где стреляли, чтобы собрать гильзы. Они их искали в траве.

Все детали инцидента пока неизвестны. Не сообщают также и о мотивах преследователей.

Смотрите видео стрельбы с камер наблюдения: