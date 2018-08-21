Стрелка из-под мэрии Харькова подозревают в убийстве собственной жены: рассказали детали

Тело убитой жены мужа, который устроил перестрелку возле городского совета Харькова, нашли в частном доме в районе Холодной Горы, где жили супруги. Женщина погибла примерно 19 августа около 22:00.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах Харьковской области.

24 канал сообщал, что в Харькове нашли мертвой жену мужчины, который 20 августа устроил перестрелку в городском совете. На теле женщины были признаки насильственной смерти.

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По информации агентства, причиной смерти женщины стали множественные огнестрельные ранения в руки, шею и лицо.

В доме правоохранители обнаружили предметы, похожие на пистолет и винтовку. Эти вещи изъяли и направили на експрертизу.

Отмечается, что следствие обосновано подозревает в убийстве женщины ее 47-летнего мужа, который сразу после вероятного совершения этого преступления отправился в центр Харькова, где устроил перестрелку у здания мэрии. Сейчас подробная информация о личности нападавшего на здание мэрии не разглашается.

Напомним, 20 августа вечером неизвестный вооруженный мужчина пытался ворваться в горсовет Харькова. Когда на место прибыли полицейские, мужчина открыл по ним огонь и ранил 1 правоохранителя, в результате чего тот скончался. Еще 1 раненный полицейский находится в стабильном тяжелом состоянии. Стрелка ликвидировали.