По данным полиции, стрелком возле Харьковской мэрии оказался 47-летний безработный слесарь Александр Поярков. В мае из-за невыплаты зарплаты он уволился с работы, после чего начал злоупотреблять алкоголем и впал в депрессию.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил начальник ГУ ЧП Украины в Харьковской области Олег Бех, передает УНИАН.

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Поярков с 90-х годов работал слесарем-рихтовщиком, ремонтировал автомобили.

Он жил со своей женой Натальей в частном доме в Харькове. Расстрелянную женщину правоохранители обнаружили вчера, 20 августа, около 20:30, сигнал об обнаружении тела поступил от родных, которые не могли до нее дозвониться.

В день преступления он был в состоянии алкогольного опьянения. В то же время, по информации следователей, жена Пояркова сообщала о скандалах и ссорах с мужем в последнее время, предлагала ему расстаться, если тот не изменится.

Напомним, 20 августа вечером неизвестный вооруженный мужчина пытался ворваться в горсовет Харькова. Когда на место прибыли полицейские, мужчина открыл по ним огонь и ранил 1 правоохранителя, в результате чего тот скончался. Еще 1 раненный полицейский находится в стабильном тяжелом состоянии. Стрелка ликвидировали.