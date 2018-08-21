Стрелок из Харькова, который убил свою жену и полицейского, имел конфликт из-за квартиры

Стрелок из Харькова Александр Поярков, который убил жену и открыл огонь возле мэрии, был женат второй раз, а с первой женой развелся из-за своего злоупотребления алкоголем. Также известно, что Поярков имел конфликт из-за недвижимости.

Об этом в комментарии ТСН рассказал отец стрелка Виктор Поярков, который занимает должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе Харьковского патентно-компьютерного колледжа.

24 канал сообщал, что стрелком возле Харьковской мэрии оказался 47-летний безработный слесарь Александр Поярков. В мае из-за невыплаты зарплаты он уволился с работы, после чего начал злоупотреблять алкоголем и впал в депрессию.

Читайте также: Полиция подтвердила, что стрелок из-под мэрии Харькова убил свою жену: детали о злоумышленнике

"У него была жена – она ​​ушла от него с сыном, тогда Артему (сын Александра Пояркова) было 15 лет. Ушла она потому, что он начал злоупотреблять алкогольными напитками и начались скандалы. Затем появилась Наталья и вроде бы они неплохо жили", – рассказал отец стрелка.

Виктор Поярков также признался, что не общался с сыном от пасхальных проводов. В то время отец не заметил у сына ни проблем в отношениях со второй невесткой, ни злоупотребление алкоголем. Отмечается, что с Александром отец не разговаривал из-за конфликта с недвижимостью.

Моя бывшая жена, мать Александра, внезапно умерла и не успела написать завещание о том, чтобы передать все имущество внуку Артему, как она планировала. Но получилось так, что после смерти матери Александр сказал: "Чтобы квартира не была без присмотра, я туда подселю своего пасынка". Это было где-то 2 года назад. В этом году возник разговор об этой квартире и Александр сказал: "Нет, я детей оттуда не буду выгонять". С тех пор я с ними не общаюсь, даже когда они звонили мне в день рождения, я трубку не взял,

– рассказал Виктор Поярков.

Читайте также: Нападение на мэрию Харькова: появилось видео стрельбы

Отец стрелка также заверил, что не имел конфликтов с органами властей, а также приводов в правоохранительные органы. Виктор Поярков также опроверг отношение стрелка к армии,, о чем ранее заявляли в полиции. Так, Александр Поярков после срочной службы еще в советской армии был негодным к службе.

Напомним, 20 августа вечером вооруженный Александр Поярков пытался ворваться в горсовет Харькова. Когда на место прибыли полицейские, мужчина открыл по ним огонь и ранил 1 правоохранителя, в результате чего тот скончался. Еще 1 раненый полицейский находится в стабильном тяжелом состоянии. Стрелка ликвидировали.



Впоследствии стало известно, что в Харькове нашли мертвой жену Пояркова. На теле женщины были множественные огнестрельные ранения в руки, шею и лицо. В полиции сообщили, что женщину убил сам Поярков перед тем, как отправиться в центр Харькова и устроить там стрельбу под мэрией.