Стрес такий же руйнівний, як і китайська тортура водою

Коли ми чуємо рекомендації знизити рівень стресу у своєму житті, ми пропускаємо такі поради крізь вуха.

Сучасне життя – вже само по собі стрес.

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І саме він робить життя кожного з нас надто швидким, надто втомливим та надто вимогливим.

Стрес

Просити людей жити в меншому стресі – це все одно, що просити рибу жити в меншій кількості води.

Викид гормонів стресу, в першу чергу, адреналіну та кортизолу, запускає каскад реакцій, зокрема, прискорене серцебиття, підвищення артеріального тиску, які організм може терпіти лише протягом короткого часу.

Коли ж стресова реакція повторюється постійно та довго, починається ушкодження тканин та всього організму (а це – так звані стерильні запалення на рівні клітин, мутації, накопичення "поломок" у клітинах та вихід із ладу системи "ремонту" цих "поломок", простіше кажучи, прискорене старіння, хвороби та передчасна смерть).

Недаремно кажуть, що всі хвороби – від нервів.

Постійна стресова реакція "по краплинам" така ж руйнівна, як китайська тортура водою.

Тому метою кожного з нас має стати профілактика факторів, які поглиблюють стрес.

Але як це зробити?

У 2011 році в канадському університеті Макмастера було завершене дослідження, що кишківник, точніше, його мікрофлора, здатні впливати на наш психічний стан.

Виявилося, що низький відсоток певних корисних бактерій впливають на високий рівень гормонів стресу та низький рівень білка BDNF, дефіцит якого пов'язують з депресією та тривожністю. Отже, їжа.

Їжа

Виявилось, що раціон впливає на ризик підвищення проникності кишківника, а також на втрату бактеріальної різноманітності та буквальне вимирання цілих "племен" корисних бактерій!

Раціон із високим вмістом вуглеводів та цукру, сприяє формуванню "запальної мікробіоти".

Особливо негативно впливають фруктоза – різноманітні солодкі напої та соуси з глюкозно-фруктозним та кукурудзяним сиропом, солодощі "без цукру", але на фруктозі, і навіть велика кількість солодких сухофруктів та солодких фруктів, фреші та смузі з них.

А от ягоди, кава, какао, куркумін, корисні жири, такі, як горіхи, насіння, оливкова олія, листова зелень, капуста свіжа, авокадо, перець, огірки, цукіні, баклажан, лимон, лайм, квашена капуста та огірки, напій із цикорію, сирі цибуля та часник, сирі листочки кульбаби, тушкована цибуля, кефір та йогурт, мали протилежний ефект.

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Рух

Секрет фізичної активності можна висловити однією фразою: "продовжуй та не зупиняйся".

Сучасне життя зробило фізичну активність і даром, і прокляттям. Дар – бо ми не є рабами, яких заставляють працювати до знемоги, а прокляття, бо життя стало занадто м'яким та комфортним.

Не можна переоцінити у зменшенні стресу регулярних фізичних навантажень. Вони допомагають ліквідувати побічні продукти метаболізма, які накопичуються в організмі та руйнують його; сприяють синтезу ендорфінів — "гормонів щастя".

Крім того, регулярні фізичні заняття змінюють мікробіом кишківника завдяки збільшеному синтезу кишечними мікроорганізмами КЛЖК (коротколанцюгових жирних кислот), які захищають кишківник від запалень, мутацій клітин, підвищеної кишечної проникності, послаблення імунітету та аутоімунних захворювань.

Релакс та медитація

Неможливо пробути у відпустці весь рік, але можливо вміти розслаблятися та медитувати, щоб отримати подібні, і, можливо, навіть, кращі результати.

Тому у вихідні дні не варто зриватися з ліжка і мчатися стрімголов бігати, а просто полежати, відчути хвилини блаженства; а щодня по 1-2 хвилинах медитувати (а вже потім бігати, ходити, стрибати, танцювати і так далі)

Незважаючи на різноманітні зусилля вчених-геронтологів, саме харчування та фізична активність залишаються, на сьогодні, найкращими способами покращити своє здоров'я, тому, щоб у нас там не було (завал на роботі, вдома, діти, внуки, родичі і так далі) — будьте здоровими егоїстами, це допоможе Вам зберегти життя.

Автор: Оксана Скиталінська. Джерело: Обозреватель

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