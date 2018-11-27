Стресс может быть полезным: 5 убедительных причин

Все мы знаем, что стресс вредно влияет на организм человека. Но американский психолог Кэтлин Гунтерт считает, что в некоторых случаях стресс может приносить пользу.

Реакция организма возникает тогда, когда люди не чувствуют баланс между возникшей проблемой и способами ее решения, пишет Men's Life.

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Психолог пришла к выводу, что стресс может быть плохим и хорошим. Первый тип стресса появляется, например, когда люди переживают развод, а второй – при переходе на новую работу.

Чем полезен стресс

1. Кратковременный стресс защищает клетки организма от окислительных процессов, которые возникают на фоне болезней и старения.

2. Непродолжительный стресс улучшает продуктивность человека. К примеру, волнения из-за приближения сдачи задания способствуют сосредоточенности и мобилизации своих сил. Кратковременный стресс мотивирует выполнить работу вовремя.

3. Благодаря стрессу люди быстрее решают проблемы. И получают жизненный опыт.

4. Стресс помогает бороться со страхами, а не избегать их.

5. Кратковременный стресс помогает наладить социальные связи, чтобы чувствовать себя счастливым и нужным.

Исследование утверждает, что стресс – это привычное явление и неотделимая часть в жизни людей. В нужной дозировке он может быть полезным. Главное – избегать длительных стрессов и не нервничать сильно по пустякам.

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