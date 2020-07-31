Вероятное нападение Стрихарского на женщину в ресторане: нардеп все опровергает – видео
В сети появилась информация о том, что "слуга народа" Андрей Стрихарский в ресторане напал на женщину. Нардеп информацию опроверг – мол, к драке никакого отношения не имеет.
Драка в ресторане: что писали СМИ
Запись с камеры наблюдения одного из киевских ресторанов опубликовали на телеграм-канале "ЗЕландия".
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На ней зафиксировали драку. А вероятным участником конфликта был депутат Андрей Стрихарский.
Стрихарский, находящийся в неадекватном состоянии, – под действием алкоголя или наркотиков, набросился на посетителей ресторана,
– говорилось в сообщении.
Депутат якобы напал на женщину. А позже по его команде охрана избила мужчину, который пытался за нее заступиться.
В телеграме не указали название ресторана, однако есть дата предполагаемого инцидента – 26 июля 2020 года.
Видео драки, в которой мог участвовать Стрихарский
Как инцидент комментирует сам Стрихарский
Нардеп в комментариях журналистам назвал информацию клеветой. Говорит, что никакого отношения к драке он не имеет.
Во время инцидента между другими мужчинами на записи, которая стала поводом для клеветы, меня рядом не было – на то время мы с женой отошли,
– заявил Стрихарский.
Более того, депутат убеждает, что вернувшись, помог остановить драку.
У "Джокера" свое объяснение
В телеграм-канале "Джокер" пишут, что "слуга народа" застал жену с любовником, поэтому и устроил драку. Мужчиной, которому изменяла жена, оказался брат руководителя ГУ НП в Николаевской области Сергея Шайхета – Игорь Шайхет.
"Джокер" также обнародовал переписку с нардепом, в которой тот рассказывает подробности конфликта.
Переписка "Джокера" со Стрихарским
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