В сети появилась информация о том, что "слуга народа" Андрей Стрихарский в ресторане напал на женщину. Нардеп информацию опроверг – мол, к драке никакого отношения не имеет.

Драка в ресторане: что писали СМИ

Запись с камеры наблюдения одного из киевских ресторанов опубликовали на телеграм-канале "ЗЕландия".

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На ней зафиксировали драку. А вероятным участником конфликта был депутат Андрей Стрихарский.

Стрихарский, находящийся в неадекватном состоянии, – под действием алкоголя или наркотиков, набросился на посетителей ресторана,

– говорилось в сообщении.

Депутат якобы напал на женщину. А позже по его команде охрана избила мужчину, который пытался за нее заступиться.

В телеграме не указали название ресторана, однако есть дата предполагаемого инцидента – 26 июля 2020 года.

Видео драки, в которой мог участвовать Стрихарский

Как инцидент комментирует сам Стрихарский

Нардеп в комментариях журналистам назвал информацию клеветой. Говорит, что никакого отношения к драке он не имеет.

Во время инцидента между другими мужчинами на записи, которая стала поводом для клеветы, меня рядом не было – на то время мы с женой отошли,

– заявил Стрихарский.

Более того, депутат убеждает, что вернувшись, помог остановить драку.

У "Джокера" свое объяснение

В телеграм-канале "Джокер" пишут, что "слуга народа" застал жену с любовником, поэтому и устроил драку. Мужчиной, которому изменяла жена, оказался брат руководителя ГУ НП в Николаевской области Сергея Шайхета – Игорь Шайхет.

"Джокер" также обнародовал переписку с нардепом, в которой тот рассказывает подробности конфликта.

Переписка "Джокера" со Стрихарским

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